Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José Manuel SotoÉvole y Carrasco en SevillaMontero financiación CataluñaTumbas obras MetroAccidente TussamCesta El Paisano
instagramlinkedin

Así arranca el Carnaval de Cádiz: más de 10.000 pestiños y anís para todos

En la Pestiñada Popular, el público podrá disfrutar de la zambomba gaditana Suena Navidad, junto a otras agrupaciones que darán inicio a las celebraciones del Carnaval.

Un hombre muestra varios pestiños de la &quot;Pestiñada&quot;, que es la primera de las fiestas gastronómicas que abren la puerta al Carnaval de Cádiz.

Un hombre muestra varios pestiños de la "Pestiñada", que es la primera de las fiestas gastronómicas que abren la puerta al Carnaval de Cádiz. / EFE/Jorge Zapata/ARCHIVO

El Correo

El Correo

Sevilla

El Carnaval de Cádiz 2026 dará este sábado el pistoletazo de salida oficial con la celebración de la XXVI Pestiñada Popular, una de las citas más esperadas del calendario festivo, en la que se repartirán más de 10.000 pestiños y cientos de litros de anís como prólogo al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), que comenzará el domingo.

Cita en la Plaza Fragela

La XXXVI Pestiñada Popular tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en la Plaza Fragela, junto al Teatro Falla.

La Pestiñada Popular volverá a reunir a miles de personas en uno de los actos gastronómicos y populares más tradicionales del calendario previo al Carnaval de Cádiz, con la degustación gratuita de pestiños y anís y las primeras coplas del año en la calle.

Durante el evento se repartirán alrededor de 10.000 pestiños y varios cientos de litros de anís entre los asistentes en las barras instaladas en la plaza, en una cita en la que comer este dulce típico andaluz es la excusa para reunirse y escuchar las primeras guitarras, bandurrias y demás instrumentos que acompañan las coplas carnavalescas.

Primeras coplas del Carnaval

En el escenario instalado en la Plaza Fragela, como símbolo de la transición entre la Navidad y el carnaval, actuarán la zambomba gaditana Suena Navidad, junto al minicoro Paté de Gabacho, la antología Los Cleriguillos, la antología Desde la Frontera, comparsa de Jerez; y la antología Cádiz de mil colores.

La Pestiñada Popular abrirá así el ciclo de eventos gastronómicos previos al Carnaval de Cádiz, que continuará con la Ostionada el 25 de enero; la Erizada y la Mejillonada el 1 de febrero; la Gambada el 8 de febrero y la Chicharronada, que se celebrará también el 8 de febrero y que vivirá este año su primera edición.

TEMAS

  1. Avisan de lluvias en Andalucía: la borrasca Goretti pone en alerta amarilla a dos provincias y llenará de nubes la región
  2. Andalucía registra la temperatura más baja de España con −17,3 grados en Sierra Nevada
  3. El primer premio del Niño deja una lluvia de millones en varios puntos de Andalucía
  4. La madrugada más fría del año llega a Andalucía: aviso amarillo por heladas de -4 grados
  5. Antifraude da por terminada su investigación sobre el contrato de José Manuel Soto para el proyecto Caminos de El Rocío
  6. La ciudad Patrimonio de la Humanidad más pequeña de España está en este rincón de Jaén: con la mejor gastronomía
  7. La 'cuadrilla' vasca y el silencio del Gobierno de Juanma Moreno en la venta de Ayesa
  8. Andalucía lanza otra campaña contra las construcciones ilegales tras cerrar el año con 350 precintos y 50 autodemoliciones

¿Qué ha pasado entre la Oficina Antifraude y José Manuel Soto? Todas las claves de la investigación al proyectos Caminos del Rocío

¿Qué ha pasado entre la Oficina Antifraude y José Manuel Soto? Todas las claves de la investigación al proyectos Caminos del Rocío

Así arranca el Carnaval de Cádiz: más de 10.000 pestiños y anís para todos

Así arranca el Carnaval de Cádiz: más de 10.000 pestiños y anís para todos

La madre del niño Gabriel denuncia un perfil falso en redes usando el nombre de su asesina

La Junta de Andalucía aprobará una oferta de empleo con 3.700 plazas para profesores: habrá oposiciones en 2026

La Junta de Andalucía aprobará una oferta de empleo con 3.700 plazas para profesores: habrá oposiciones en 2026

El pueblo de Córdoba que tiene su propia Torre de Pisa: con casi dos metros de inclinación

El pueblo de Córdoba que tiene su propia Torre de Pisa: con casi dos metros de inclinación

Juanma Moreno mantiene su rechazo al nuevo sistema de financiación que aporta 4.800 millones más a Andalucía: "Es poco creíble"

Juanma Moreno mantiene su rechazo al nuevo sistema de financiación que aporta 4.800 millones más a Andalucía: "Es poco creíble"

Amama eleva a 338 las afectadas por los fallos del cribado y suma ya más de 80 denuncias contra la Junta

Amama eleva a 338 las afectadas por los fallos del cribado y suma ya más de 80 denuncias contra la Junta

Andalucía recibirá 4.850 millones de euros más con el nuevo sistema de financiación autonómica

Andalucía recibirá 4.850 millones de euros más con el nuevo sistema de financiación autonómica
Tracking Pixel Contents