Así arranca el Carnaval de Cádiz: más de 10.000 pestiños y anís para todos

El Carnaval de Cádiz 2026 dará este sábado el pistoletazo de salida oficial con la celebración de la XXVI Pestiñada Popular, una de las citas más esperadas del calendario festivo, en la que se repartirán más de 10.000 pestiños y cientos de litros de anís como prólogo al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), que comenzará el domingo.

Cita en la Plaza Fragela

La XXXVI Pestiñada Popular tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en la Plaza Fragela, junto al Teatro Falla.

La Pestiñada Popular volverá a reunir a miles de personas en uno de los actos gastronómicos y populares más tradicionales del calendario previo al Carnaval de Cádiz, con la degustación gratuita de pestiños y anís y las primeras coplas del año en la calle.

Durante el evento se repartirán alrededor de 10.000 pestiños y varios cientos de litros de anís entre los asistentes en las barras instaladas en la plaza, en una cita en la que comer este dulce típico andaluz es la excusa para reunirse y escuchar las primeras guitarras, bandurrias y demás instrumentos que acompañan las coplas carnavalescas.

Primeras coplas del Carnaval

En el escenario instalado en la Plaza Fragela, como símbolo de la transición entre la Navidad y el carnaval, actuarán la zambomba gaditana Suena Navidad, junto al minicoro Paté de Gabacho, la antología Los Cleriguillos, la antología Desde la Frontera, comparsa de Jerez; y la antología Cádiz de mil colores.

La Pestiñada Popular abrirá así el ciclo de eventos gastronómicos previos al Carnaval de Cádiz, que continuará con la Ostionada el 25 de enero; la Erizada y la Mejillonada el 1 de febrero; la Gambada el 8 de febrero y la Chicharronada, que se celebrará también el 8 de febrero y que vivirá este año su primera edición.