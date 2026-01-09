Sucesos
La madre del niño Gabriel denuncia un perfil falso en redes usando el nombre de su asesina
El caso de Gabriel Cruz, conocido como 'pescaíto', conmocionó a España en 2018 y ahora su madre lucha contra la utilización de su imagen en un perfil falso de Instagram
Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel Cruz, ha lanzado un llamamiento público a través de sus redes sociales para pedir ayuda a los usuarios con el objetivo de denunciar un perfil falso en Instagram que suplanta supuestamente la identidad de Ana Julia Quezada, autora del asesinato de su hijo, y difunde imágenes del menor fallecido, lo que le provoca un profundo dolor.
Llamamiento para frenar el uso de imágenes del menor
Ramírez ha publicado capturas de pantalla del perfil y ha solicitado apoyo explícito para que la red social Instagram elimine esa cuenta, ante el "terrible dolor" que le provoca "ver esa barbaridad". "Desgraciadamente hay quien no tiene ni corazón, ni alma, ni empatía y, por supuesto, ningún respeto a mi pequeño Gabriel", ha escrito la madre en su mensaje.
Un perfil que suplanta identidades
La cuenta, que responde al nombre de usuario 'anajulia_quezada', exhibe fotografías tanto de la condenada como del menor, y aunque la propia Patricia Ramírez entiende que probablemente no esté gestionada por la reclusa, considera "cruel" que se utilice de este modo la imagen del niño.
La madre de Gabriel Cruz alerta además de que el silencio ante este tipo de contenidos supone "permitir que continúen produciéndose con total impunidad", por lo que pide a los usuarios que colaboren activamente en su eliminación.
El crimen que conmocionó a España
El caso de Gabriel Cruz, conocido como 'pescaíto', conmocionó profundamente a España en 2018, cuando el niño de ocho años desapareció en Níjar (Almería) y su cuerpo fue hallado doce días después.
La entonces pareja del padre del menor, Ana Julia Quezada, fue detenida y condenada en 2019 a prisión permanente revisable por el asesinato del pequeño Gabriel, en una de las sentencias más duras dictadas en el país.
- Avisan de lluvias en Andalucía: la borrasca Goretti pone en alerta amarilla a dos provincias y llenará de nubes la región
- Andalucía registra la temperatura más baja de España con −17,3 grados en Sierra Nevada
- El primer premio del Niño deja una lluvia de millones en varios puntos de Andalucía
- La madrugada más fría del año llega a Andalucía: aviso amarillo por heladas de -4 grados
- Antifraude da por terminada su investigación sobre el contrato de José Manuel Soto para el proyecto Caminos de El Rocío
- La ciudad Patrimonio de la Humanidad más pequeña de España está en este rincón de Jaén: con la mejor gastronomía
- La 'cuadrilla' vasca y el silencio del Gobierno de Juanma Moreno en la venta de Ayesa
- Andalucía lanza otra campaña contra las construcciones ilegales tras cerrar el año con 350 precintos y 50 autodemoliciones