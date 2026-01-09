La madre del niño Gabriel denuncia un perfil falso en redes usando el nombre de su asesina

Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel Cruz, ha lanzado un llamamiento público a través de sus redes sociales para pedir ayuda a los usuarios con el objetivo de denunciar un perfil falso en Instagram que suplanta supuestamente la identidad de Ana Julia Quezada, autora del asesinato de su hijo, y difunde imágenes del menor fallecido, lo que le provoca un profundo dolor.

Llamamiento para frenar el uso de imágenes del menor

Ramírez ha publicado capturas de pantalla del perfil y ha solicitado apoyo explícito para que la red social Instagram elimine esa cuenta, ante el "terrible dolor" que le provoca "ver esa barbaridad". "Desgraciadamente hay quien no tiene ni corazón, ni alma, ni empatía y, por supuesto, ningún respeto a mi pequeño Gabriel", ha escrito la madre en su mensaje.

Un perfil que suplanta identidades

La cuenta, que responde al nombre de usuario 'anajulia_quezada', exhibe fotografías tanto de la condenada como del menor, y aunque la propia Patricia Ramírez entiende que probablemente no esté gestionada por la reclusa, considera "cruel" que se utilice de este modo la imagen del niño.

La madre de Gabriel Cruz alerta además de que el silencio ante este tipo de contenidos supone "permitir que continúen produciéndose con total impunidad", por lo que pide a los usuarios que colaboren activamente en su eliminación.

El crimen que conmocionó a España

El caso de Gabriel Cruz, conocido como 'pescaíto', conmocionó profundamente a España en 2018, cuando el niño de ocho años desapareció en Níjar (Almería) y su cuerpo fue hallado doce días después.

La entonces pareja del padre del menor, Ana Julia Quezada, fue detenida y condenada en 2019 a prisión permanente revisable por el asesinato del pequeño Gabriel, en una de las sentencias más duras dictadas en el país.