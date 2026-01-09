¿Qué ha pasado entre la Oficina Antifraude y José Manuel Soto? Todas las claves de la investigación al proyectos Caminos del Rocío

"Mirándome a los ojos, muy vehemente, me convenció". Así justificaba el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, los convenios y el contrato firmados con la sociedad del cantante y empresario José Manuel Soto. Ni el proyecto ni las formas de otorgarlo convencieron a la izquierda que llegó a denunciarlo a la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF), que depende de la Junta de Andalucía, y lo definió como un caso "de corrupción de amiguetes".

Soto proponía un proyecto con el que sacarle rentabilidad turística a El Rocío durante todo el año al más puro estilo del Camino de Santiago. Bajo el nombre de Caminos del Rocío, aspiraba que las peregrinaciones no se hicieran solo en Pentecostés. Así, el cantante de Déjate querer planteaba la creación de 12 rutas distintas que recorrieran Andalucía y permitieran llegar a la aldea onubense andando, en bicicleta o a caballo.

La colaboración entre la Junta y el artista se concretó por un lado en un contrato menor para el servicio técnico de marketing para el diseño del proyecto Caminos del Rocío por un importe inferior a 15.000 euros. Posteriormente, se incorporaron en presupuestos dos convenios nominativos (subvenciones directas) con su sociedad valorados en 275.000 euros cada uno. En ambos casos se trata de gastos que tienen que ser justificados por el artista ante la administración.

La izquierda, especialmente Por Andalucía, denunció todo a la Oficina Antifraude. Pero ésta descartó de entrada cualquier indicio de irregularidad en los convenios nominativos y centró su análisis en el contrato menor de 15.000 euros en el que detecta irregularidades que remite a la Consejería de Turismo en 2025 para que determine si procede un expediente de nulidad del contrato. Es decir, dejar en suspenso el gasto.

«La prestación del contrato está fuera del ámbito de su capacidad de actuación, de lo que se colige una posible falta de idoneidad y capacidad de dicha entidad, que comportaría un vicio de nulidad en la adjudicación del contrato», planteaba la resolución del Tribunal que insta a la Consejería de Turismo a una revisión de oficio del expediente que debe producirse en un plazo máximo de seis meses.

La clave de este análisis es que se comprobó que la sociedad de José Manuel Soto no tenía acreditada ni la capacidad para ejecutar el contrato ni la adecuada catalogación en su objeto social y pese a esto se le adjudicó de forma directa.

Desde el principio Turismo ha expresado una posición contraria a cuestionar la legalidad de este contrato: «El contrato tenía por objeto hacer un boceto del proyecto, y eso se ha cumplido puesto que a partir de ese trabajo la Junta afrontó la puesta en marcha del proyecto", respondieron públicamente desde Turismo al conocerse la resolución de la Oficina Antifraude.

Ahora, el pasado 30 de diciembre, la OAAF dio por terminada su investigación al confirmar que la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, responsable de dar esta subvención, había "iniciado las actuaciones para la revisión de oficio del expediente de contratación, con vistas a determinar si procede la declaración de nulidad de pleno derecho". Así, es la cartera de Arturo Bernal es la única responsable de determinar qué hacer y la oficina da por terminado su análisis.

José Manuel Soto se defiende

"El trabajo lo hace una entidad sin ánimo de lucro en la que ninguno hemos cobrado jamás un euro, salvo los trabajadores y los proveedores", se ha defendido el cantante en redes sociales. Allí, ha asegurado que Antifraude "archiva, no hay nada, nunca lo hubo, solo había intención de manchar mi nombre y desgastar a Moreno".

Fuentes de Antifraude consultadas por El Correo de Andalucía insisten en que la OAAF no ha sentenciado que no hay ilegalidades, sino que la Oficina mandó a la Consejería a que revisase de oficio el contrato. Así, los responsables de Turismo entregaron toda la documentación correspondiente que confirmaba que ya estaba investigándolo y con el expediente administrativo abierto. Por ello, en la OAAF sostienen que el caso "ya está en manos de la Consejería".

"Cometieron un fraude que fue una cosa chabacana", señala la portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, Inma Nieto, tras conocer la decisión de la Oficina. Así, subraya que "No es que haya una revisión del caso de José Manuel Soto por la oficina antifraude, sino que lo que hay es un la Junta de Andalucía ya tiene la responsabilidad de hacer lo que la Oficina Antifraude dictaminó y eso es lo que está ocurriendo".