ANDALUCÍA
El pueblo de Córdoba que tiene su propia Torre de Pisa: con casi dos metros de inclinación
Esta torre cuenta con 55 metros de altura, lo que la convierte en la más alta de toda la provincia
Hay pocas cosas más míticas de cualquier viaje a Italia en general y la Toscana en particular que hacerse la ya emblemática fotografía sosteniendo la Torre de Pisa, en un constante descenso con el que parece querer tocar tierra. Pero ya no es necesario salir de Andalucía para realizar esta instantánea, ya que la provincia de Córdoba tiene su propia torre inclinada.
Esta construcción que se ha convertido en el principal reclamo de la provincia y una de las infraestructuras más famosas de la Campiña cordobesa es la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, también conocida como Catedral de la Campiña por su gran tamaño y su parecido con este tipo de edificaciones.
Dónde está: Bujalance, Pueblo Mágico de España
Esta iglesia y su famosa torre se encuentran en el municipio cordobés de Bujalance, escogido como Pueblo Mágico de España para este próximo 2026.
En el caso de la iglesia de la Asunción, cada vez son más los que la conocen como 'La Torre de Pisa andaluza' ante el parecido de su inclinación con el monumento italiano.
Cuánto mide la torre y cuánta inclinación tiene
Esto se debe a que la torre de esta iglesia, que cuenta con 55 metros de altura y está construida de ladrillo a excepción del basamento, de piedra molinaza roja, cuenta con alrededor de metro y medio de inclinación en su parte superior.
Una inclinación que se cree que se originó tras el terremoto ocurrido en Lisboa en el año 1775 y que, unido a una posible deformación de su reestructuración, hizo que se produjera una desviación de hasta 3 grados en su torre, solo uno por debajo de la de Pisa.
La torre más alta de la provincia de Córdoba
Esto hace que desde diversos puntos de la localidad, la Catedral de la Campiña se muestre con una marcada inclinación que simula a su 'hermana gemela' de Italia.
Además, esta torre se ha posicionado como la más alta de toda la provincia con sus 55 metros de altura, lo que permite contemplarla sobre los extensos campos de olivos de la Campiña cordobesa.
De igual modo, esta iglesia que empezó a construirse en 1611 sobre una antigua mezquita y no estuvo terminada hasta 1788 es conocida por el efecto solar que en ella se produce, en el que cada 25 de enero se consigue una alineación perfecta de su edificación con la Iglesia de San Francisco y la Espadaña de San Juan de Dios.
