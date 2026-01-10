Algeciras tiene un alcalde sin partido: Landaluce formaliza su baja del PP pero se mantiene en el gobierno local

Por primera vez en su historia, el Ayuntamiento de Algeciras tiene al frente un alcalde que no pertenece a ningún partido. El Consistorio de la ciudad del Campo de Gibraltar ha informado en un mensaje difundido a los medios de comunicación de que el alcalde-presidente, José Ignacio Landaluce, ha formalizado este viernes su baja como miembro del Grupo Municipal Popular tras comunicarla de forma voluntaria el pasado 2 de enero, manteniendo "en todo momento su compromiso de apoyo político y disciplina de voto con dicho grupo". Se da de baja pero por el momento no hay atisbo de que el veterano regidor, desde 2011 en el poder, tenga planeado dejar el gobierno de la ciudad, que dirige con mayoría absoluta.

Durante 40 años, Landaluce ha sido uno de los dirigentes más destacados del PP en la provincia de Cádiz. Como senador, ha pasado a integrar las filas del Grupo Mixto en la Cámara Alta. Landaluce ha sido senador desde 2016, era presidente de la Comisión de Exteriores e integraba como vocal otras cinco comisiones.

Un mes desde la denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Supremo

Esta baja se produce justo un mes después de que el PSOE registrara en la Fiscalía del Supremo la denuncia contra Landaluce por la posible comisión de delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso sexual contra dos subordinadas y después de que El Correo de Andalucía revelará una reunión en la que un estrecho colaborador de alcalde se presionó a una ex concejal para que firmara una carta eximiendo al alcalde de conductas de posible abuso.

En esta nota, el Grupo Municipal Popular, a través de su portavoz y primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, y apoyado por todos los miembros del grupo, ha trasladado formalmente, mediante escrito dirigido al secretario general del Consistorio, que el grupo "respeta y acepta la decisión adoptada por el alcalde, reiterando su respaldo al actual alcalde-presidente de la ciudad".

El grupo de concejales del PP en el Ayuntamiento ha expresado su deseo de que "esta situación sea temporal", reafirmando al mismo tiempo "su apoyo al alcalde"

De esta forma, ambas partes han coincidido en subrayar que esta situación no afecta al normal funcionamiento de la Administración local, ni altera la hoja de ruta del gobierno municipal, "garantizando en todo momento la gobernabilidad, la estabilidad institucional y la continuidad del proyecto político que viene desarrollándose en Algeciras". Asimismo, desde el Grupo Municipal Popular se ha expresado el deseo de que esta situación sea temporal, reafirmando al mismo tiempo "su apoyo al alcalde y su compromiso con los intereses generales de la ciudad y de sus vecinos".

En suma, el Consistorio de Algeciras quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, "asegurando que la gestión municipal continúa con plena normalidad, estabilidad y coordinación entre el alcalde y el Grupo Municipal Popular", con el objetivo común de "seguir trabajando por el progreso y bienestar de Algeciras".

Hace unos días, Landaluce ha anunciado una querella contra Rocío Arrabal, secretaria general del PSOE de Algeciras, por delitos de injurias y calumnias graves.