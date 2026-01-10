Las lluvias vuelven a Andalucía: un frente atlántico romperá el buen tiempo y subirán las temperaturas

De nuevo lluvias en Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado la llegada de un frente atlántico a la península el lunes por el oeste que afectará a Andalucía el martes próximo. Una inestabilidad que traerá precipitaciones a casi toda la comunidad autónoma y también una subida de las temperaturas generalizada.

Tras los efectos de la borrasca Goretti llegan, sin embargo, unos días de tiempo estable y cielos despejados a la región, además de frío, circunstancia que cambiará el martes con la llegada de este frente.

Dónde habrá lluvias y con qué intensidad en Andalucía

La previsión del tiempo para ese día en Andalucía es de cielos nubosos, aumentando a cubiertos y acompañados de lluvias moderadas que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día, pudiendo ser localmente fuertes en el tercio occidental.

Como siempre con los frentes atlánticos las lluvias entrarán por Huelva por la madrugada, llegando ya a la provincia de Sevilla y Cádiz por a mañana y a mediodía. A partir irán extendiéndose hasta Córdoba y Málaga, llegando a los límites de Jaén. La mitad oriental de Andalucía estará menos afectada.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas subirán notablemente en la mitad occidental de la región, pasando de los 5 grados de media este fin de semana a 10 grados Los vientos, por su parte, serán moderados del sur, con intervalos fuertes en el litoral atlántico; tendiendo a amainar al mediodía.