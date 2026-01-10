Más allá de Matalascañas: así está la playa de Algeciras azotada por la borrasca Francis a la espera de un dique que no llega

La borrasca Francis destrozó hace unos días un kilómetro y medio de la costa de Matalascañas , dejando a su paso decenas de negocios afectados, viviendas al límite y miles de eutos de pérdida, pero también un horizonte de incertidumbre sobre su futuro. ¿Habrá el próximo verano playa de Matalascañas tal como la conocemos? No es la única zona del litoral azotada por la fuerza del temporal, aunque la crónica del Rinconcillo, la emblemática playa de Algeciras y lugar de recreo en la memoria de Paco de Lucía, sea a estas alturas casi la crónica de una muerte anunciada.

Arena acumulada en unos puntos y desaparecida en otros, escalones en la orilla y tramos prácticamente impracticables. Basta con recorrer la playa para comprobar cómo ha quedado tras el paso de la borrasca que azotó con especial fiereza el Campo de Gibraltar en los primeros días de 2026. La pérdida de arena y el retroceso de la línea de costa vuelven a ser protagonistas. Ese es el panorama que han podido ver de primera mano los responsables de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), del Ayuntamiento y de la Demarcación de Costas en la visita realizada a la playa y de la que se ha tenido constancia a través de una nota de prensa enviada por el Puerto de Algeciras.

Visita a la playa del Rinconcillo de técnicos de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, del Ayuntamiento y de la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). / APBA

No es un problema nuevo, pero sí uno que se repite cada invierno con mayor intensidad. La erosión, el basculamiento de la arena y la pérdida progresiva de superficie útil se han convertido en una constante que preocupa tanto a vecinos como a usuarios habituales. En la inspección participaron el presidente y el director general de la APBA, Gerardo Landaluce y José Luis Hormaechea; el concejal de Playas del Ayuntamiento de Algeciras, Ángel Martínez; y el jefe de la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico, Patricio Poullet dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO). El objetivo, según la nota remitida tras la visita, era supervisar el estado actual del litoral y plantear las actuaciones necesarias para garantizar que la playa llegue en condiciones aceptables a la próxima temporada estival.

Sólo un dique frenaría el basculamiento de arena

El Rinconcillo está pendiente desde hace años de un proyecto estructural que incluiría la construcción de un dique para frenar el basculamiento de la arena, una actuación que permanece paralizada a la espera de la tramitación ambiental por parte del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Un trámite atascado desde hace meses, cuando no años. Mientras tanto, la APBA trabaja en la tramitación de un nuevo trasvase de arena que permita, al menos, parchear la situación de cara al verano, cumpliendo así los compromisos adquiridos en 2020 con el Ayuntamiento y con los vecinos de esta barraiada.

Desde el propio Ministerio de Sara Aagasen se insiste en la complejidad del problema. De forma literal, el Ministerio señaló a primeros de noviembre, a peguntas de El Correo de Andalucía, que "el Gobierno de España entiende que en la estabilidad de la playa incide la presencia muy cercana del puerto de Algeciras y ello tiene repercusiones tanto paisajísticas, como de integridad del litoral y de utilización de la playa. Se trabaja en el diseño del proyecto y una de las cuestiones clave en este momento es trabajar para su correcta implementación. En primer lugar, desde el punto de vista ambiental, por lo que una de las cuestiones clave es abordar su evaluación desde esa perspectiva, tal como marca la normativa vigente. Y también desde la perspectiva de su corrección técnica y jurídica". A día de hoy, el Ministerio no traslada avances en el proyecto.

Los vecinos del Rinconcillo: "No queremos fotos, queremos información veraz"

Sin embargo, esta visita institucional no ha calmado los ánimos. Todo lo contrario. La plataforma ciudadana Salvemos El Rinconcillo, que lleva años denunciando la situación de la playa y reclamando soluciones reales, ha criticado duramente la forma en la que se ha desarrollado el encuentro. En un comunicado, la plataforma afirma de manera contundente que "esta visita se ha realizado con absoluta deslealtad hacia los colectivos ciudadanos en un sociedad que se presume democrática y con participación transparente. No queremos fotos. Queremos información veraz y de primera mano y hechos, no palabrería y meses que pasan en balde".

El colectivo recuerda además que uno de sus portavoces lleva meses intentando mantener una reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria sin éxito. "Uno de nuestros portavoces lleva desde antes de diciembre pidiendo una reunión con Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria Bahía De Algeciras-Puerto de Algeciras/Puerto de Tarifa, para que el sexto trasvase de arena en 2026 se haga en condiciones y no la chapuza y porquería que se hizo en 2025, con un aporte mínimo y en sitios donde El Rinconcillo no lo necesitaba, ha sido una vergüenza. Y a la vista está".

Salvemos El Rinconcillo también carga contra la falta de avances en la tramitación ambiental del proyecto definitivo. "El 29 de octubre de 2025 el senador Alfonso Moscoso prometió que la Tramitación Ambiental estaba a punto de iniciarse. No hemos vuelto a saber nada". En su comunicado, el colectivo señala directamente al Ayuntamiento de Algeciras, la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Mientras las administraciones se remiten a trámites, proyectos y futuras actuaciones, la playa sigue deteriorándose. Los vecinos temen que, un año más, El Rinconcillo llegue al verano a base de soluciones provisionales y sin una intervención de fondo que garantice su estabilidad. La visita ha vuelto a poner el foco en un problema conocido, pero la pregunta sigue siendo la misma: cuándo llegarán los hechos., Mientras la playa de Paco de Lucía se muere.