Nuevos chiringuitos en Punta Umbría: ubicaciones confirmadas y qué ocurrirá con los irregulares

El alcalde de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino, ha dado el primer paso para la licitación de nueve chiringuitos desmontables en las playas urbanas y naturales del municipio, tras firmar la Providencia que activa el procedimiento administrativo para su adjudicación por un periodo de cuatro años.

Ubicación de los chiringuitos

En concreto, se trata de siete establecimientos que se ubicarán a lo largo de la playa natural, en el tramo comprendido entre la primera pasarela de Los Enebrales y El Portil, incluido. Los otros dos chiringuitos se localizarán, uno en la zona de La Canaleta y otro en la playa urbana, frente a la urbanización Punta Mar.

Estos establecimientos podrán ocupar durante la temporada estival, de junio a septiembre, una superficie máxima de 70 metros cuadrados sobre la playa, de los que 20 metros cuadrados corresponderán a la instalación cerrada y 50 metros cuadrados al área destinada a terraza.

De forma paralela a este procedimiento administrativo, el Ayuntamiento de Punta Umbría solicitó en su momento a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva la inclusión de estos diez chiringuitos en el Plan de Playas 2026.

Garantías legales y seguridad jurídica para los empresarios

El alcalde ha señalado que, con el arranque del nuevo año, “comenzamos a trabajar para que se cumplan todas las garantías legales en los establecimientos que se instalen en nuestras playas”, calificando este proceso como una “oportunidad” para que los empresarios regularicen su situación y cuenten con la necesaria seguridad jurídica.

Asimismo, Hernández Cansino ha indicado que este trámite supone “el primer paso que damos con este grupo de chiringuitos hacia la búsqueda de una solución definitiva y legal, toda vez que los empresarios han ejecutado previamente el desmontaje de sus instalaciones, tal y como era preceptivo”, en un proceso que ha calificado como “un camino largo y complejo”, debido a que “intervienen tres Administraciones y era necesario ese primer paso por parte de los empresarios para legalizar los distintos usos de la playa de Punta Umbría”.

Cabe recordar que, con fecha 20 de agosto, técnicos municipales del Ayuntamiento de Punta Umbría detallaron en un informe la situación jurídica de los chiringuitos del municipio, incluyendo el estado de sus licencias de actividad y apertura, sus concesiones y denuncias, clasificándolos en cuatro grupos. Un primer grupo lo conformaban los establecimientos fijos con concesión administrativa y licencia, en total 13 chiringuitos. En la actualidad se está tramitando la prórroga de la concesión de dos de ellos ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva.

El citado documento hablaba de un segundo grupo que incluye a los chiringuitos fijos sin concesión o cuya concesión no se ajusta a lo autorizado, con un total de siete establecimientos.

Chiringuitos irregulares y nueva licitación

Por otra parte, este informe de los técnicos municipales englobaba en otros dos grupos a 11 chiringuitos en situación irregular, la mayoría de ellos en la playa natural. De esta cantidad, ya han desmontado sus instalaciones un total de 8 establecimientos y pueden optar a esta nueva licitación que hoy se inicia.

El alcalde incide en que, desde que recibió este informe a finales de agosto, “se ha estado trabajando para buscar soluciones legales a los chiringuitos en la playa” y el inicio de este procedimiento administrativo de licitación de diez establecimientos “es buena prueba de ello”.

En relación con la gestión de estos establecimientos, intervienen tres administraciones. El Estado, como propietario del dominio público marítimo-terrestre; la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, que ostenta las competencias delegadas para la gestión de dicho dominio; y el Ayuntamiento de Punta Umbría, encargado de regular y otorgar las licencias de obra, actividad y apertura. El título de concesión administrativa corresponde a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente.