Ouigo cancela trenes AVE Sevilla-Madrid: hasta un 200% de indemnización por para los pasajeros ¿cómo reclamar?

Las recientes cancelaciones de trenes Ouigo en la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid han dejado a miles de pasajeros sin poder viajar y han provocado un aluvión de quejas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado la situación y recuerda, en un comunicado, que los viajeros afectados tienen derecho no solo al reembolso del billete, sino también a compensaciones económicas e indemnizaciones adicionales en determinados casos.

Ya el pasado 4 de enero, decenas de aficionados del Betis se vieron obligados a permanecer en Madrid al no poder regresar a Sevilla debido a una avería en el tren de las 21.00 horas de la compañía Ouigo, que debía partir de la estación de Atocha.

Según la OCU, las supresiones de servicios se han producido entre el 9 y el 22 de enero, afectando tanto a la conexión Sevilla-Madrid como a otros trayectos del sur, como Málaga-Madrid. En total, se calcula que unos 15.000 viajeros se han visto perjudicados por estas cancelaciones, muchas de ellas comunicadas con escasa antelación, lo que ha dificultado la reorganización de viajes, citas médicas, compromisos laborales y planes personales.

La alternativa a estas cancelaciones la ha respondido Renfe, que ha puesto en marcha servicios especiales en el Corredor Sur para atender a los viajeros afectados por las cancelaciones y supresiones de Ouigo.

Reembolso del billete y alternativas de viaje

Cuando Ouigo cancela un tren, está obligada a devolver el importe íntegro del billete en el mismo medio de pago utilizado por el cliente. La compañía no puede imponer bonos o vales como única opción, salvo que el pasajero los acepte de forma voluntaria. Además, el viajero puede optar por buscar un transporte alternativo por su cuenta sin perder el derecho al reembolso del billete cancelado.

La normativa ferroviaria y la práctica habitual establecen que, además del reembolso, los pasajeros pueden reclamar una compensación adicional que varía según el momento en que se haya comunicado la cancelación. Si el aviso se produjo el mismo día del viaje o después de las 17:00 del día anterior, la compensación puede alcanzar el 200 % del precio del billete. Si se informó antes de esa hora, la compensación mínima es del 100 %, y si el aviso se realizó con varios días de antelación, puede situarse en torno al 50 %.

Indemnización por daños y perjuicios

Los afectados también pueden reclamar una indemnización por los daños derivados de la cancelación, como hoteles no reembolsables, entradas a espectáculos perdidas o reservas que no se pudieron cancelar. Para ello es imprescindible conservar facturas y justificantes.

Ouigo permite gestionar reembolsos y compensaciones a través de su web y del área de usuario. Si la respuesta no es satisfactoria, la OCU recomienda presentar una reclamación por escrito y, en última instancia, acudir a una asociación de consumidores o a los mecanismos de resolución de conflictos.