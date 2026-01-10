Dos provincias andaluzas, premiadas en el sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional

El Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional, celebrado este sábado 10 de enero, ha dejado en Andalucía únicamente parte del tercer premio, mientras que el primer y segundo premio han pasado de largo por la comunidad, según los datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.

El tercer premio, dotado con 15.000 euros por décimo, sí ha repartido suerte en territorio andaluz, concretamente en tres municipios. En la provincia de Sevilla, el premio se vendió en la administración situada en la calle Abajo, 16, de Gelves, así como en La Puebla de los Infantes, donde se despacharon décimos en el punto de venta ubicado en la Avenida de Andalucía, 28. También en la provincia de Almería, concretamente en Roquetas de Mar, en la Avda. Playa Serena, 126.

Además de en Sevilla y Almería, el tercer premio también se vendió en otros puntos del país como Madrid, Murcia, Albacete, Cáceres y Canarias, lo que confirma el carácter muy repartido de este galardón, aunque con una presencia limitada en suelo andaluz.

Andalucía, sin rastro del primer y segundo premio

A diferencia de otros sorteos, el primer premio, dotado con 150.000 euros por décimo, y el segundo premio, de 30.000 euros por décimo, no dejaron ningún décimo premiado en Andalucía, quedando ambos concentrados en otras comunidades autónomas.

El primer premio se vendió íntegramente en Segovia, en una administración situada en la calle Juan Bravo, 56, sin consignaciones en ninguna provincia andaluza.

El segundo premio se repartió en numerosas localidades de Canarias, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Madrid, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y País Vasco, aunque ninguno de los puntos de venta se ubicó en Andalucía.