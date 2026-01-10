Las casas en primerísima línea de playa en Matalascañas en peligro tras el temporal: "Se van a caer seguro, la pregunta es cuándo"

"Aquí estamos al borde del abismo, nunca mejor dicho", afirma Alberto Rivero. A solo dos pasos de su terraza hay un enorme precipicio lleno de escombros. Son los restos que dejó el temporal tras destruir el paseo de Matalascañas a la altura de Pueblo Andaluz, la urbanización en la que veranea Alberto desde hace ya 50 años. Su vivienda, como tantas otras en primerísima línea de playa, se salvó, pero la advertencia sigue visible: una grieta recorre el límite exterior. "Solo pedimos que nuestras casas no se derrumben. Nada más que eso".

El paso de la borrasca Francis destrozó alrededor de un kilómetro y medio de costa, según ha precisado el Ayuntamiento de Almonte, municipio al que pertenece Matalascañas. En este tramo "puede haber aproximadamente entre 50 y 60 inmuebles, algunos de ellos de carácter colectivo", tal como subrayó el pasado miércoles el alcalde, Francisco Bella. El número de afectados, según el propio edil, asciende "a miles de personas".

Y entre los enclaves más castigados, el paseo marítimo de Caño Guerrero, el entorno de la depuradora y las urbanizaciones El Alcotán y Pueblo Andaluz. "En nuestra zona, toda la primera línea está afectada. Hay 25 viviendas críticas y hasta 60 que en los próximos días podrían entrar en ese estado", asegura Francisco Sánchez, presidente de la comunidad de vecinos de Pueblo Andaluz. Muchas de ellas son vacacionales, no suelen estar habitadas a diario. Y después de la tormenta, menos aún: "A nadie se le ocurre dormir allí ahora. Tienen miedo".

Grietas y destrozos en el paseo de Matalascañas junto a las viviendas de la urbanización Pueblo Andaluz. / A. PÉREZ

"Las casas se van a caer, la pregunta es cuándo"

"Este problema no es nuevo, aunque la borrasca Francis ha sido la gota que ha colmado el vaso", subraya Alberto Rivero desde el salón de su vivienda de Matalascañas, "construida en los años 70 según la Ley de Costas de entonces". Ahora está vacía, como recién comprada. No hay rastro de muebles ni de esas sillas y mesas típicas de las casas de playa. Lo tuvo que retirar todo aprisa. "Estamos desprotegidos completamente. Necesitamos medidas urgentes no para mañana, sino para hoy mismo".

"No es que temamos que venga un temporal y las derrumbe, es que estamos convencidos de que ocurrirá. Solo hay que ver las grietas que hay en el acerado público", afirma Rivero a El Correo de Andalucía. Una convicción que comparte con Francisco Sánchez, presidente de la comunidad de vecinos de Pueblo Andaluz: "Las casas se van a caer seguro, la pregunta es cuándo y si van a hacer algo para impedirlo".

Daños causados por el temporal en Pueblo Andaluz, una urbanización de Matalascañas. / Alberto Díaz

Este pasado jueves, el Consistorio de Almonte comenzó a reforzar la protección en la franja litoral situada frente a esta urbanización, después de hacer lo propio en Caño Guerrero. "Es fundamental la reconstrucción urgente de las defensas para evitar más daños. Por eso, y siguiendo las indicaciones de la UME, estamos arropando las partes más vulnerables ante una posible embestida del mar dentro de unos días", explicó el alcalde de Almonte el pasado miércoles. "Estamos tomando medidas, pero somos más vulnerables", reconoció Francisco Bella.

Espigones y arena frente a nuevas borrascas

"Estamos trabajando en el recrecimiento de nueve espigones, y llevamos más de un mes con una draga que está vertiendo 700.000 metros cúbicos de arena", destacó la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, tras reunirse con el Gobierno local de Almonte el miércoles. "En menos de seis días ya va a estar esa draga. Lo digo por la tranquilidad de esos vecinos que residen en primera línea", señaló la subdelegada.

Grúas haciendo escolleras en la playa de Matalascañas, con la urbanización Pueblo Andaluz en primer plano. / A. PÉREZ

Una actuación que para los vecinos de la zona "llega mal y tarde". "Esto se proyectó hace ocho años ya. Si se hubiese ejecutado a tiempo, no se habrían producido estas afectaciones que hemos sufrido", apunta Francisco Sánchez. "Aunque ahora, en lugar de buscar responsables, tenemos que ir a lo principal: que los daños no vayan a más. Porque si viene otro Francis y se caen las casas, ya todo dará igual".

"Yo no he traído a mis hijos para acá por el peligro", apunta Alberto Rivero. Desde su terraza huele a salitre, se ven las olas romper en la orilla. "Nosotros no hemos invadido suelo ni hemos hecho nada ilegal", justifica. Más de medio siglo después de su construcción, estas viviendas están amenazadas por ese mar frente al que se levantaron. "Nos sentimos indefensos, desamparados y con miedo. Solo queremos seguir disfrutando de las casas con nuestras familias".