El documental 'Salud no responde' retrata el colapso sanitario en Andalucía: "Han desmantelado la pública conscientemente"

A media mañana de este domingo en la entrada del Cine Cervantes hay mucho bullicio. Algo atípico estos días para el cine más antiguo de la ciudad. Los turistas que pasean por la calle Amor de Dios miran extraños y piensan que debe tratarse del estreno de alguna película. La realidad es que la mayoría de los presentes en el hall del teatro son pacientes, profesionales sanitarios, activistas y algún que otro político que ha querido dar su apoyo al estreno del documental Salud no responde, una obra audiovisual impulsada por la Marea Blanca de Andalucía y que viene a denunciar el "deterioro de la sanidad pública" en la comunidad.

Este documental, que ha sido rodado gracias a una microfinanciación colectiva y que ha dirigido Pablo Coca, es para la Coordinadora de las Mareas Blancas una muestra gráfica de "la situación de deterioro progresivo e intencionado en que se encuentra la sanidad pública andaluza desde hace años" y su lucha en este campo.

La presidenta de la Asociación AMAMA de afectadas por los cribados de cáncer de mama, Ángela Claverol (2d), poco antes del estreno hoy domingo en el cine Cervantes de Sevilla del documental "Salud no responde". / Julio Muñoz / EFE

"Para nosotros esto es un hito porque esta presentación va a extenderse por toda Andalucía, por todos los municipios y todas las barriadas para que la opinión pública tome constancia de la realidad de un deterioro de la sanidad pública que se está haciendo con una política desde el gobierno andaluz, que es una estrategia intencionada para cambiar el modelo sanitario que tenemos". Estas han sido las primeras palabras de Sebastián Martín Rico, portavoz de la Marea Blanca de Sevilla, en un acto al que han acudido el coordinador general de IU y candidato a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, la portavoz adjunta del PSOE en el parlamento andaluz, Ángeles Férriz, y el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García así como la presidenta de Amama, Ángela Claverol.

El director del filme, Pablo Coca, ha aprovechado su encuentro con los medios para destacar la implicación de la sociedad andaluza ante la "merma" de los servicios públicos y de la "degradación que esta sufriendo la sanidad". "Me he dado cuenta de la fuerte respuesta que hay en los pueblos de las ocho provincias y que yo desconocía", ha puntualizado el director de otras obras vinculadas a temas sociales, como De espalda al sol sobre los sucesos de La Desbandá o El mapa de Carlos sobre Carlos Cano.

Tal como ha detallado el director, el día 14 se estrenará en Málaga y después pasará por Cadiz, Osuna y Granada hasta llegar a las ocho provincias.

PSOE reprocha a la Junta "situaciones inhumanas" en urgencias

A su llegada al Cine Cervantes, la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha afeado a la Junta de Andalucía las "situaciones inhumanas" que han tenido que vivir los andaluces en las urgencias hospitalarias durante las pasadas navidades debido a que al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no le ha dado la gana de reforzar las plantillas en pleno pico de la gripe".

La presentación de esta pieza audiovisual de carácter social llega un día antes de que la Diputación Permanente del Parlamento vote este lunes la petición del grupo del PSOE-A de convocatoria de un pleno extraordinario en este mes de enero con diversas comparecencias del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

La portavoz adjunta del PSOE en el parlamento andaluz, Ángeles Férriz, atiende a los medios antes del estreno en el cine Cervantes de Sevilla del documental "Salud no responde". / Julio Muñoz / EFE

El PSOE-A ha pedido un pleno extraordinario para que Sanz informe sobre la situación del sistema sanitario público andaluz durante las navidades 2025, especialmente en relación con "el colapso de los servicios de urgencias, la sobrecarga asistencial y el incremento de la gripe y otras infecciones respiratorias, así como las medidas adoptadas para hacer frente a dicha situación".

Otra petición de comparecencia es sobre el número de mujeres afectadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama, el origen y responsables de los mismos, sobre la situación clínica de las afectadas y las medidas puestas en marcha para el tratamiento inmediato de las mujeres en las que se ha confirmado un cáncer de mama.

Sobre el documental, la socialista ha puesto en valor el trabajo de las Mareas Blancas y su negativa a "normalizar la privatización de la sanidad", calificando el documental como una herramienta "necesaria para saber lo que ha pasado y lo que pasa en Andalucía".

Maillo: "Han desmantelado la sanidad pública"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, afirmó que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el PP "han desmantelado la sanidad pública andaluza de forma consciente".

En esa línea, Maíllo ha apuntado que desde la coalición Por Andalucía tienen "un proyecto político" y la "convicción de que la sanidad pública tiene solución" ante el "deterioro consciente" de la misma por parte del Gobierno andaluz.

El coordinador federal de IU ha señalado que el citado documental es un "reconocimiento a la sociedad civil andaluza a través de las mareas, sindicatos y organizaciones políticas de resistencia" y de "elevación" de lo que ha sido, según Maíllo, "el mayor deterioro en la autonomía andaluza de un servicio público", un "destrozo" que "ha hecho el Partido Popular y Juanma Moreno" y que, ha considerado, ha tenido una "respuesta digna" por parte de la sociedad andaluza.

Adelante Andalucía: "Convertir la sanidad en un negocio está costando vidas"

Para José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, este documental pone en evidencia que la gestión de la sanidad pública "afecta a todo el mundo". "El señor Monero Bonilla quiere hacernos creer que esto es una cosa de los partidos, que esto es una cosa de los parlamentos. Y no, esto es del pueblo andaluz. Y el hecho de convertir la sanidad pública en un negocio está costando vidas, está costando muertes de gente", ha denunciado.

Durante su intervención, se ha referido al presidente de la Junta de Andalucía como un "peligro al mando de la sanidad pública" por entender que "todo puede comprarse y venderse".

"Hoy la Marea Blanca lo que nos demuestra es que el problema de la sanidad pública no es un problema de los partidos políticos, es un problema de la gente normal y corriente", ha sentenciado García.