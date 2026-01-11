Concentración masiva en Matalascañas por el temor al colapso del litoral: "Tenemos miedo al próximo temporal"

Los vecinos de la playa onubense de Matalascañas ya no pueden más. Este domingo de 12.30 a 13.30 horas ha tenido lugar una gran concentración de residentes con el lema 'Matalascañas se hunde', contra la falta de medios, además de reivindicar ayudas ante la emergencia y colapso de sus viviendas por los devastadores efectos de la borrasca Francis.

Alrededor de medio millar de personas se concentraron junto a la depuradora de Matalascañas, en el límite entre Pueblo Andaluz y Caño Guerrero, en una protesta que los propios asistentes definieron como "sin color político alguno". La movilización estuvo marcada por "la máxima preocupación ante la llegada de un nuevo temporal en los próximos días, coincidente con grandes mareas", así como por la exigencia de medidas urgentes a las distintas administraciones para evitar que la situación del litoral siga agravándose.

En la concentración participaron personas de todas las edades y perfiles, desde vecinos mayores y familias con niños hasta empresarios y residentes habituales, todos ellos unidos por el temor a las consecuencias que puede acarrear el deterioro de la playa y la primera línea de costa. El ambiente fue silencioso y sin consignas, un clima de calma que muchos de los presentes destacaron como una muestra de unidad poco habitual en protestas anteriores.

La protesta tuvo un carácter espontáneo, sin organización previa ni carteles preparados, que se elaboraron sobre la marcha. La Policía Local de Almonte se mostró sorprendida por la elevada asistencia y la concentración transcurrió sin incidentes. Una vez finalizada, los participantes se dispersaron de forma ordenada, sin que se registrara ningún problema.

El miedo a nuevos derrumbes crece en Matalascañas tras el temporal

El paso de la borrasca Francis ha dejado una grave huella en el litoral de Matalascañas, donde alrededor de un kilómetro y medio de costa ha resultado seriamente dañado. El temporal se llevó por delante parte del paseo marítimo y ha puesto en riesgo decenas de viviendas situadas en primera línea de playa, especialmente en zonas como Pueblo Andaluz, Caño Guerrero, El Alcotán y el entorno de la depuradora. La imagen es desoladora y, como explicó uno de los vecinos afectados a El Correo de Andalucía, “aquí estamos al borde del abismo, nunca mejor dicho”.

VÍDEO: Policía Local de Almonte / Policía Local de Almonte

Los residentes denuncian una situación límite marcada por grietas visibles y el temor a nuevos derrumbes si se repiten los temporales. Muchas de las viviendas, en su mayoría de uso vacacional, han quedado vacías por miedo. “Solo pedimos que nuestras casas no se derrumben”, lamenta uno de los propietarios, que insiste en que el problema de la erosión costera no es nuevo y que la borrasca Francis ha sido “la gota que ha colmado el vaso”.

Ante este escenario, las administraciones han iniciado trabajos de emergencia para reforzar la franja litoral, recrecer espigones y aportar arena a la playa, aunque los vecinos consideran que estas soluciones llegan tarde. “Las casas se van a caer seguro, la pregunta es cuándo”, advierten desde las comunidades afectadas, mientras reclaman actuaciones urgentes para evitar que los daños vayan a más si vuelve a azotar un nuevo temporal.