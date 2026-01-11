Muere un motorista tras chocar contra un ciervo en una carretera de Huelva
El accidente ha ocurrido en la carretera HU-4410 en el municipio onubense de Sanlúcar de Guadiana
R.M.
Un motorista ha perdido la vida este domingo tras sufrir un accidente de tráfico al chocar contra un ciervo mientras circulaba por la localidad onubense de Sanlúcar de Guadiana, según ha informado el servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.
El accidente se ha producido en la carretera HU-4410 sobre las 11:10 horas, cuando la víctima ha colisionado contra el animal en el kilómetro 8.
Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado el fallecimiento del conductor de la motocicleta.
