Muere una niña de diez años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Una niña de diez años de edad ha muerto este sábado y otras cuatro personas han resultado heridas en una colisión frontal entre dos vehículos en el municipio cordobés de Zuheros, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El accidente se ha producido en la carretera A-318, cuando dos coches han chocado en el kilómetro 67, a las 12:37 horas.

Al lugar, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha desplazado un helicóptero y unidades médicas de Baena, Luque, Cabra y Doña Mencía.

Según fuentes de los servicios de emergencias del SAS, una menor de diez años ha fallecido en el siniestro y otros cuatro ocupantes han resultado heridos de diversa consideración.