Muere una niña de diez años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba
Ha ocurrido en el municipio de Zuheros. Otras cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración en el accidente en la carretera A-318
Una niña de diez años de edad ha muerto este sábado y otras cuatro personas han resultado heridas en una colisión frontal entre dos vehículos en el municipio cordobés de Zuheros, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
El accidente se ha producido en la carretera A-318, cuando dos coches han chocado en el kilómetro 67, a las 12:37 horas.
Al lugar, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha desplazado un helicóptero y unidades médicas de Baena, Luque, Cabra y Doña Mencía.
Según fuentes de los servicios de emergencias del SAS, una menor de diez años ha fallecido en el siniestro y otros cuatro ocupantes han resultado heridos de diversa consideración.
