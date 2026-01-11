Carnaval de Cádiz
Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta hoy 11 de enero en el Gran Teatro Falla? Horario y orden de las actuaciones
El Concurso arranca este domingo con una noche de mucho nivel, en la que destacan la comparsa del Chapa y las chirigotas del Sheriff y de los Pibes
Ya está aquí el carnaval. Al fin la espera ha terminado, y este 11 de enero comienza una nueva edición del Concurso. Por delante, más de un mes para oír pasodobles, tangos, cuplés, popurrís y parodias hasta que en la mañana del 14 de febrero se anuncien los ganadores de este COAC 2026. Toca disfrutar.
El estreno de las preliminares, desde luego, no podía ser mejor: sobre las tablas del Gran Teatro Falla pasan este domingo varias agrupaciones de muchísimo nivel, si tenemos en cuenta su historial carnavalero. Por ejemplo, la comparsa del Chapa y Raúl Cabrera, El desguace, cuatro premio el pasado año con La tribu. Y también dos generaciones chirigoteras: un veterano como el Sheriff, que en esta ocasión presenta Los semicuraos, y la de aquellas Shoniketes, que sacan ahora Los hombres de Paco.
Orden de actuación
20:00. Coro Al lío. Este coro de Ceuta es el encargado de inaugurar las preliminares de este COAC 2026 en su segundo año de participación. Al frente de la letra, Francisco José Sánchez, y en la música, el propio Sánchez y Jesús Cervantes.
20:40. Comparsa La palabra de Cádiz. Joaquín Fernández y José María Fuentes son los encargados de confeccionar el repertorio de esta comparsa de El Puerto de Santa María, que en el COAC 2025 no consiguió pasar de fase con Los que tocan el cielo.
21:20. Chirigota Los hombres de Paco. La chirigota de los Pibes refrendó el pasado año con Las Shoniketes las buenas sensaciones marcadas en 2024 con Los plácidos domingos. Juventud, frescura y descaro son las principales bazas de un grupo que en esta ocasión cuentan en la autoría con Sergio Guillén el Tomate, Javi el Ojo y Alejandro Helmo.
22:00. Comparsa El desguace. La dupla de Miguel García Argüez Chapa y Raúl Cabrera es garantía de pelear por todo en la modalidad de comparsas. El año pasado con La tribu quedaron en cuarta posición, alcanzando una Gran Final que espera revalidar el grupo comandado por Javi Bohórquez.
22:40. Chirigota Los semicuraos. Juan Manuel Braza Benítez, más conocido en el mundo carnavalero como el Sheriff, es uno de los históricos de la fiesta por méritos propios. Este veterano chirigotero regresa otro año más al Falla con Los semicuraos, tras quedarse en cuartos de final en 2025 con Los sherijuegos.
23:20. Comparsa Los artificiales. El barbateño José Manuel Cardoso vuelve a hacerse cargo de la autoría -esta vez, junto a José Rafael Castro Yiyo- de esta comparsa de Los Barrios, que en 2025 impactó con aquella propuesta de Los gordos, una agrupación que no logró pasar a la segunda fase del Concurso.
00:00. Chirigota Omá, no me esperes pa almorzar. La chirigota nazarena de Ibarburu participa este año en la categoría de adultos contando con la letra de Daniel Estepa y la música de David Corrales Sise y Juan Manuel García.
