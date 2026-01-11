La provincia andaluza que acoge la única construcción humana del mundo que se ve desde el espacio

Existe una única construcción realizada por los humanos en todo el mundo que se puede ver a simple vista desde el espacio. Podría parecer que esta colosal infraestructura debería ser alguna de las más emblemáticas y enormes del globo, como la Gran Muralla China, las Pirámides de Egipto o el Taj Mahal, pero se trata de un paraje localizado en la provincia andaluza de Almería.

Así lo ha señalado la propia NASA e, incluso, astronautas como Pedro Duque, que tras una de sus incursiones aseguró que esta es la única construcción que se ve desde el espacio exterior.

Y no se trata de ningún monumento o gigantesca edificación, sino de las miles de hectáreas que ocupan los invernaderos de Almería, más conocidos como el 'mar de plástico' ante la imponente magnitud de este entramado blanco.

La red de invernaderos de Almería, la única construcción humana del mundo que se puede ver desde el espacio / NASA

Así, las 40.000 hectáreas que ocupa esta red de invernaderos se ha posicionado como la única infraestructura hecha por el hombre que se puede ver desde el espacio a ojo desnudo, es decir, sin necesidad de utilizar zooms o lentes potentes.

Es lo que se puede vislumbrar en las imágenes publicadas por la NASA y tomadas por la institución y los propios astronautas, que muestran entre los colores azul, verde y marrón característicos de la Tierra, una gigantesca mancha blanca que conforma esta marea de plásticos.

Un efecto "espectacular" que para el astronauta Pedro Duque es un hecho "admirable" al tratarse de una construcción realizada por parte de "muchos almerienses que trabajaron de forma individualizada" y que, en conjunto, han conformado una de las más imágenes más distintivas no solo de Andalucía, sino del mundo en su conjunto.

El origen de los invernaderos: de un terreno árido a una potencia agrícola

Pero esta estampa es relativamente reciente, ya que en la década de 1950, este entorno caracterizado por la sequedad del terreno y el ambiente se encontraba cubierto en su mayor parte por matorral, pastos y algunas pequeñas parcelas de cultivos de temporada.

Sin embargo, entre las décadas de 1950 y 1960, los agricultores decidieron experimentar y agregar capas de arena y mantos a los suelos, y cubrirlos con un techo de plástico que, inicialmente, estaba destinado a proteger el suelo y los plantas de los vientos.

Pero, posteriormente, los trabajadores descubrieron que esta infraestructura permitía llevar a cabo cultivos mucho más productivos al elevar la temperatura del suelo y retener mayor cantidad de humedad.

El impacto económico y climático de los invernaderos en Almería

Fue así como, poco a poco, se fueron extendiendo estos cultivos hasta ocupar 40.000 hectáreas y producir entre 2,5 millones y 3,5 millones de toneladas de frutas y verduras al año, como sandías, pepinos, pimientos, melones, tomates, berenjenas y calabacines.

Pero este mar de plásticos no solo ha permitido que Almería convierta estos cultivos en su principal motor económico, sino que los toldos blancos han reducido la temperatura de la provincia.

Así lo aseguraron los investigadores de la Universidad de Almería, que afirmaron que la provincia se enfría cada década en torno a 0,3 grados en comparación con el aumento de 0,5 grados que sufre el resto de la región cada 10 años. Así, lo que nació como una forma de subsistencia, ha acabado convirtiéndose en un elemento único admirado, y observado, desde el espacio.