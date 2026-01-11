Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atrincherado CamasRestaurante SevillaConstrucción andaluza espacioMatalascañasLluvias SevillaJosé Manuel Soto
instagramlinkedin

GASTRONOMÍA

El restaurante japonés de Jaén que recomienda probar la Guía Michelin: te cocinan los platos en directo

Este negocio situado en el centro de Jaén aúna la cocina nipona y la tradición olivarera jiennense

El restaurante japonés de Jaén que ha sido recomendado por la Guía Michelin

El restaurante japonés de Jaén que ha sido recomendado por la Guía Michelin / ByL Studio

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

En pleno Centro de Jaén se encuentra uno de los mejores restaurantes japoneses de toda la provincia, cuya calidad culinaria y tradición nipona le ha valido para ser recomendado por la propia Guía Michelin.

Se trata del restaurante Ka-Orū, un negocio localizado en la calle Chinchilla número 1 de la capital jiennense en el que sus propietarios, los chefs Rubén Martín y María José Cañada, exploran "con rigor y sensibilidad" los sabores japonenses.

Ka-Orū, el japonés de Jaén recomendado por la Guía Michelin

Así lo ha asegurado la propia Guía Michelin, que ha aconsejado a sus lectores probar este restaurante del que asegura que se ha "reinventado y ha tomado un nuevo rumbo".

Su origen nace de las palabras japonesas familia, 'Kazoku' y olivo, 'Orību', lo que llevó a sus creadores a llamarlo Ka-Orū como muestra de la importancia de la familia, la tradición y la propia tierra jiennense en este nuevo restaurante japonés.

Barra de sushi en directo: experiencia con sushiman

"La propuesta, fiel a la tradición culinaria nipona y que toma cuerpo en dos menús que hay que reservar previamente (Kazoku y Ka-Oru), se puede disfrutar en la barra, mientras vemos trabajar al sushiman en directo, o en alguna de sus tres mesas", ha recalcado la guía.

Este establecimiento cuenta tanto con barra de sushi en directo como coctelería con sabores asiáticos únicos: "Con nigiris de buen nivel, wasabi fresco, un atún de calidad e interesantes guiños locales".

La fusión nipona-jiennense: AOVE y productos locales

Entre ellos, la guía ha destacado su "delicioso Katsu Sando", relleno de cabeza de lomo conformando una especie de sándwich japonés.

Así, en su carta destaca todo un despliegue de productos de cercanía y técnicas culinarias japonesas tradicionales con el toque personal de su equipo, que impregna cada uno de sus bocados con "matices jiennenses".

Así, es común encontrar en sus platos la incorporación del emblemático Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) o productos locales características de la provincia.

Platos recomendados: de los nigiris a las gyozas

Además, en su extensa carta gastronómica, se pueden encontrar nigiris, sashimi, tartar, uramaki, temaki, noodles, gyozas y ostras crujientes.

A estos se suman su selección de cócteles japoneses, con sakes premium e ingredientes típicos japoneses como el sisho o el yuzu.

Y para quienes quieran probar los mejores platos del local, el negocio ofrece dos menús degustación, para los que es necesario reservar con antelación.

Menú Kazoki: precio y qué incluye

En primer lugar, se encuentra el Menú Kazoki, que, por un precio de 65 euros por persona, permite al comensal disfrutar de diez pases.

"Este menú representa la trayectoria de nuestros chefs y sus raíces familiares, ambas combinan la cultura japonesa junto a la ciudad del oro líquido. Un paso por toda nuestra carta y los productos de temporada en su mayor esplendor", ha señalado el negocio.

Menú Ka-Orū: omakase en barra y qué incluye

A este se une el Menú Ka-Orū, por 85 euros por persona y únicamente disponible en su servicio en barra. En esta opción, los comensales podrán disfrutar de "todo el potencial" del sushiman.

Para ello, se llevará a cabo un omakase de sushi en el que el usuario se dejará llevar completamente por el chef, que decide y organiza los platos a su propia elección.

Este menú estará integrado por 15 piezas de nigiri, temaki y postre.

Noticias relacionadas y más

Todo ello está disponible en su local del Centro de la capital de Jaén de miércoles a sábado en horario de 14.00 a 16.00 horas y de 20.30 a 23.30 horas. De domingo a martes, el restaurante permanece cerrado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Avisan de lluvias en Andalucía: la borrasca Goretti pone en alerta amarilla a dos provincias y llenará de nubes la región
  2. Las lluvias vuelven a Andalucía: un frente atlántico romperá el buen tiempo y subirán las temperaturas
  3. La provincia andaluza que acoge la única construcción humana del mundo que se ve desde el espacio
  4. ¿Qué ha pasado entre la Oficina Antifraude y José Manuel Soto? Todas las claves de la investigación al proyectos Caminos del Rocío
  5. Antifraude da por terminada su investigación sobre el contrato de José Manuel Soto para el proyecto Caminos de El Rocío
  6. Las casas en primerísima línea de playa en Matalascañas en peligro tras el temporal: 'Se van a caer seguro, la pregunta es cuándo
  7. Ouigo cancela trenes AVE Sevilla-Madrid: hasta un 200% de indemnización por para los pasajeros ¿cómo reclamar?
  8. La ciudad Patrimonio de la Humanidad más pequeña de España está en este rincón de Jaén: con la mejor gastronomía

El restaurante japonés de Jaén que recomienda probar la Guía Michelin: te cocinan los platos en directo

El restaurante japonés de Jaén que recomienda probar la Guía Michelin: te cocinan los platos en directo

El documental 'Salud no responde' retrata el colapso sanitario en Andalucía: "Han desmantelado la pública conscientemente"

El documental 'Salud no responde' retrata el colapso sanitario en Andalucía: "Han desmantelado la pública conscientemente"

Concentración masiva en Matalascañas por el temor al colapso del litoral: "Tenemos miedo al próximo temporal"

Concentración masiva en Matalascañas por el temor al colapso del litoral: "Tenemos miedo al próximo temporal"

Muere un motorista tras chocar contra un ciervo en una carretera de Huelva

Muere un motorista tras chocar contra un ciervo en una carretera de Huelva

Las mujeres con alto riesgo de tener cáncer de mama podrán pedir el "acto único" del cribado a partir del lunes

Las mujeres con alto riesgo de tener cáncer de mama podrán pedir el "acto único" del cribado a partir del lunes

Nuevo caso de violencia de género en Andalucía: detenido en Olvera un hombre de 60 años por el asesinato de su mujer

Nuevo caso de violencia de género en Andalucía: detenido en Olvera un hombre de 60 años por el asesinato de su mujer

Las claves del sistema de financiación para Andalucía: 4.850 millones más en el reparto y un fondo extra con otros 960

Las claves del sistema de financiación para Andalucía: 4.850 millones más en el reparto y un fondo extra con otros 960

Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta hoy 11 de enero en el Gran Teatro Falla? Horario y orden de las actuaciones

Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta hoy 11 de enero en el Gran Teatro Falla? Horario y orden de las actuaciones
Tracking Pixel Contents