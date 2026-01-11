El restaurante japonés de Jaén que recomienda probar la Guía Michelin: te cocinan los platos en directo

En pleno Centro de Jaén se encuentra uno de los mejores restaurantes japoneses de toda la provincia, cuya calidad culinaria y tradición nipona le ha valido para ser recomendado por la propia Guía Michelin.

Se trata del restaurante Ka-Orū, un negocio localizado en la calle Chinchilla número 1 de la capital jiennense en el que sus propietarios, los chefs Rubén Martín y María José Cañada, exploran "con rigor y sensibilidad" los sabores japonenses.

Ka-Orū, el japonés de Jaén recomendado por la Guía Michelin

Así lo ha asegurado la propia Guía Michelin, que ha aconsejado a sus lectores probar este restaurante del que asegura que se ha "reinventado y ha tomado un nuevo rumbo".

Su origen nace de las palabras japonesas familia, 'Kazoku' y olivo, 'Orību', lo que llevó a sus creadores a llamarlo Ka-Orū como muestra de la importancia de la familia, la tradición y la propia tierra jiennense en este nuevo restaurante japonés.

Barra de sushi en directo: experiencia con sushiman

"La propuesta, fiel a la tradición culinaria nipona y que toma cuerpo en dos menús que hay que reservar previamente (Kazoku y Ka-Oru), se puede disfrutar en la barra, mientras vemos trabajar al sushiman en directo, o en alguna de sus tres mesas", ha recalcado la guía.

Este establecimiento cuenta tanto con barra de sushi en directo como coctelería con sabores asiáticos únicos: "Con nigiris de buen nivel, wasabi fresco, un atún de calidad e interesantes guiños locales".

La fusión nipona-jiennense: AOVE y productos locales

Entre ellos, la guía ha destacado su "delicioso Katsu Sando", relleno de cabeza de lomo conformando una especie de sándwich japonés.

Así, en su carta destaca todo un despliegue de productos de cercanía y técnicas culinarias japonesas tradicionales con el toque personal de su equipo, que impregna cada uno de sus bocados con "matices jiennenses".

Así, es común encontrar en sus platos la incorporación del emblemático Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) o productos locales características de la provincia.

Platos recomendados: de los nigiris a las gyozas

Además, en su extensa carta gastronómica, se pueden encontrar nigiris, sashimi, tartar, uramaki, temaki, noodles, gyozas y ostras crujientes.

A estos se suman su selección de cócteles japoneses, con sakes premium e ingredientes típicos japoneses como el sisho o el yuzu.

Y para quienes quieran probar los mejores platos del local, el negocio ofrece dos menús degustación, para los que es necesario reservar con antelación.

Menú Kazoki: precio y qué incluye

En primer lugar, se encuentra el Menú Kazoki, que, por un precio de 65 euros por persona, permite al comensal disfrutar de diez pases.

"Este menú representa la trayectoria de nuestros chefs y sus raíces familiares, ambas combinan la cultura japonesa junto a la ciudad del oro líquido. Un paso por toda nuestra carta y los productos de temporada en su mayor esplendor", ha señalado el negocio.

Menú Ka-Orū: omakase en barra y qué incluye

A este se une el Menú Ka-Orū, por 85 euros por persona y únicamente disponible en su servicio en barra. En esta opción, los comensales podrán disfrutar de "todo el potencial" del sushiman.

Para ello, se llevará a cabo un omakase de sushi en el que el usuario se dejará llevar completamente por el chef, que decide y organiza los platos a su propia elección.

Este menú estará integrado por 15 piezas de nigiri, temaki y postre.

Todo ello está disponible en su local del Centro de la capital de Jaén de miércoles a sábado en horario de 14.00 a 16.00 horas y de 20.30 a 23.30 horas. De domingo a martes, el restaurante permanece cerrado.