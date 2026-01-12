Alerta amarilla por lluvias en Andalucía: dos provincias afectadas y las tormentas pueden llegar al miércoles

Se confirman los pronósticos en Andalucía. Un frente asociado a una borrasca atlántica irrumpirá en la comunidad este martes y ha puesto en alerta amarilla por lluvias a dos provincias en principio: Huelva y Cádiz, en distintos tramos horarios. Aunque las precipitaciones y también tormentas llegarán a Sevilla, Córdoba y en menor medida Málaga, el resto habrá cielos nubosos e incluso claros, según informa Aemet.

Esta será una semana caracterizada por la llegada de frentes atlánticos asociados a borrascas en el Atlántico Norte que barrerán la península y traerán lluvias, más abundantes en la fachada oeste peninsular y más escasas en la oriental, según afirma Rubén del Campo, portavoz de Aemet.

Cómo afectarán los frentes a Andalucía y cuándo serán las alertas

Por el momento hay activas dos provincias con aviso amarillo por lluvias el martes. En primer lugar, la provincia de Huelva, habitual con la llegada de este tipo de frentes, que tiene activo una alerta de nivel amarillo por precipitaciones de 08.00 a 20.00 horas en toda la provincia, con hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y posibilidad de tormentas.

La otra provincia afectada es Cádiz, también con aviso amarillo por lluvias de 14.00 a 00.00 horas del martes con el mismo nivel que Huelva, 15 litros de agua por metro cuadrado en una hora y posibles tormentas.

El tiempo a las 17.00 horas en Andalucía este martes. / Aemet

La previsión general de Aemet para el martes en Andalucía es de cielos aumentando a cubiertos, con lluvias moderadas que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día, sin alcanzar el extremo oriental, y pudiendo ser localmente fuertes en el tercio occidental y acompañadas de tormentas ocasionales en el litoral.

El miércoles siguen las lluvias por el mismo frente, también con tormentas

Se prevé que el miércoles, al menos en la primera parte del día, sigan las lluvias y tormentas en la mitad occidental de Andalucía, abriéndose claros al final de la jornada. Teniendo en cuenta la incertidumbre, habrá que ver cómo va evolucionando este frente a lo largo de las horas para concretar más el pronóstico.