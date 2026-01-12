PGOU
El Algarrobico ya es suelo no urbanizable aunque el derribo del hotel sigue pendiente
La publicación de la normativa urbanística evita las multas personales al alcalde de Carboneras, pero deja abierto el conflicto por la licencia del hotel
El paraje de El Algarrobico es, por fin y de forma oficial, suelo no urbanizable de especial protección. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Almería ha publicado este lunes la normativa urbanística íntegra que así lo establece, dando cumplimiento al último requerimiento judicial pendiente en el largo conflicto que rodea al polémico hotel levantado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
La inserción, identificada como anuncio 003726-25, recoge un documento de 113 páginas que formaliza la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Supremo de 2018. Con este paso, el Ayuntamiento cumple el ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el alcalde, Salvador Hernández (CS), evita las multas coercitivas personales de 1.000 euros cada veinte días con las que había sido advertido.
Un trámite clave tras el aviso del TSJA
La Sala de lo Contencioso-Administrativo había fijado como fecha límite el 19 de enero para que el texto completo apareciera publicado en el boletín provincial, dejando claro que no bastaba con un anuncio genérico o un enlace web. Precisamente eso fue lo que intentó el Consistorio el pasado mes de septiembre, una maniobra que los magistrados rechazaron por no ajustarse a la legalidad.
En esta ocasión, el BOP reproduce íntegramente el articulado que regula los sectores ST-1 (El Algarrobico) y ST-2 (El Canillar), blindando jurídicamente la prohibición de construir en la zona donde se alza el hotel de Azata del Sol.
Greenpeace: "Llega con 42 años de retraso"
Desde Greenpeace, la publicación ha sido recibida con alivio, pero también con duras críticas. Su abogado, José Ignacio Domínguez, ha lamentado que haya sido necesario esperar "42 años y hasta 14 sentencias del Tribunal Supremo" para que el Ayuntamiento de Carboneras acate la legalidad ambiental.
"Por fin se publica que El Algarrobico es zona protegida, algo que debió hacerse en 1994, cuando se amplió el Parque Natural de Cabo de Gata", ha señalado el letrado, denunciando que durante décadas el suelo se mantuvo como urbanizable en contra de la normativa superior del parque.
La licencia, el gran escollo pendiente
Aunque la vía urbanística queda cerrada con esta publicación, el conflicto dista mucho de resolverse. El hotel sigue en pie y conserva, al menos formalmente, una licencia de obras vigente.
De hecho, el cumplimiento del mandato del TSJA llega apenas 24 horas después de que el Ayuntamiento incumpliera otro plazo clave: el de la revisión de oficio de la licencia. Según denunció Greenpeace y confirmó su abogado, el expediente para anular el permiso caducó este domingo 11 de enero al agotarse los seis meses legales sin resolución, tras haberse enviado la documentación incompleta al Consejo Consultivo.
Ante esta situación, la organización ecologista ha solicitado al TSJA que obligue al Consistorio a reiniciar desde cero el procedimiento, lo que augura una nueva prolongación de la maraña administrativa que rodea al hotel, más de veinte años después de que quedara paralizado.
Así, mientras el alcalde logra esquivar sanciones personales con la publicación en el BOP, la solución definitiva para El Algarrobico sigue pendiente, atrapada entre expedientes caducados y resoluciones judiciales aún por ejecutar.
- Las lluvias vuelven a Andalucía: un frente atlántico romperá el buen tiempo y subirán las temperaturas
- Antifraude da por terminada su investigación sobre el contrato de José Manuel Soto para el proyecto Caminos de El Rocío
- La provincia andaluza que acoge la única construcción humana del mundo que se ve desde el espacio
- ¿Qué ha pasado entre la Oficina Antifraude y José Manuel Soto? Todas las claves de la investigación al proyectos Caminos del Rocío
- Montero se juega su futuro político en Andalucía con la financiación tras pactar 4.700 millones para Cataluña
- Las casas en primerísima línea de playa en Matalascañas en peligro tras el temporal: 'Se van a caer seguro, la pregunta es cuándo
- Ouigo cancela trenes AVE Sevilla-Madrid: hasta un 200% de indemnización por para los pasajeros ¿cómo reclamar?
- Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta hoy 11 de enero en el Gran Teatro Falla? Horario y orden de las actuaciones