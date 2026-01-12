Andalucía ha acogido a 76 menores inmigrantes de Canarias y Ceuta con el plan estatal: la Junta renueva sus plazas

El decreto que estableció la acogida obligatoria por parte de las comunidades autónomas de los menores inmigrantes que saturaban las instalaciones de Canarias, Ceuta o Melilla nació inmerso en una batalla política entre el Gobierno central y las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como es el caso de Andalucía. Sin embargo, tal y como el propio presidente andaluz, Juanma Moreno, anunció una vez que entró en vigor la comunidad lo aplicaría de forma inmediata. Así ha sido. Durante el último cuatrimestre de 2025 se han trasladado a la red disponible de la Administración autonómica un total de 76 menores.

Todas estas llegadas se han producido de forma progresiva, ordenada y en coordinación entre ambas administraciones según han confirmado desde el Ministerio de Infancia y desde la propia Junta de Andalucía que ha ido ubicando a estos niños, niñas y adolescentes en las plazas vacantes de una red que hasta ahora tiene sitio para 645 personas. Estos 76 menores, no obstante, son solo una parte de las llegadas que se pueden producir que podrían alcanzar un máximo de 677 de acuerdo con el plan de distribución planteado por el Ministerio. De hecho, el propio ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres admitió en una entrevista publicada este fin de semana que el ritmo estaba siendo más lento de lo previsto por la complejidad de los trámites de salida de los menores desde los centros en los que se encuentran alojados en Canarias o en las dos ciudades autónomas.

El decreto establecía que los repartos serían obligatorios en situación de saturación de una comunidad, un nivel que desde este verano mantienen Canarias, Ceuta y Melilla. Durante los últimos años todos los traslados a Andalucía se habían realizado desde la ciudad autónoma de Ceuta, con la que existe un convenio firmado y ratificado en el Parlamento andaluz. Prácticamente se acogían una treintena de menores cada año. Ahora, con el nuevo modelo los traslados se están produciendo también desde Canarias y Melilla en función de las necesidades y de las plazas disponibles.

De hecho, el modelo diseñado por el Gobierno de España y rechazado por todas las comunidades del PP, especialmente Andalucía, establece que los territorios deben incrementar su número de plazas disponibles para estar preparados para cualquier contingencia que se produzca en el territorio españo por la saturación de los centros de acogida de una comunidad autónoma. El planteamiento base del Gobierno central es que cada comunidad debe contar con en torno a 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes como capacidad ordinaria de acogida de menores.

Esto supone, en el caso de Andalucía, un total de 2827 plazas, mientras que en estos momentos la red está conformada por 645. Así, el cálculo del Ministerio es que faltan 1.372 plazas, lo que sitúa a la comunidad andaluza como la que tiene que realizar un mayor esfuerzo para cumplir con la normativa seguida de la Comunidad Valenciana con 1.216.

Renovación de la red de plazas: centros en Sevilla, Cádiz, Granada y Almería

De momento, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Inclusión Social no tiene encima de la mesa un plan para alcanzar ese volumen de plazas. Tal y como se están realizando los traslados (de forma escalonada y coordinada) no se estima necesario. Pero este departamento sí está inmerso en un plan para la renovación de toda su red que abre la posibilidad de un incremento hasta alcanzar las 690 plazas.

El servicio se está prestando a través de contratos firmados en 2021 y que comprendían un total de 645 plazas. Ahora se están renovando a través de dos procedimientos. Por un lado, se han licitado 208 plazas en los centros de orientación social con cargo al Fondo Social Europeo. Y, por otro lado, se están licitando 440 plazas a través de una nueva red. De esta forma se alcanzarán las 648. Posteriormente, la Consejería estudia la tramitación de otro expediente "bajo el nuevo modelo de cuidados y protección" de forma que se alcancen las 690 en total. "Es una medida que se está valorando pero no está cerrada", subrayan desde este departamento.

Sí está decidido que los nuevos contratos de 440 plazas impliquen una reordenación de los recursos en la comunidad autónoma. "Las rutas migratorias que anteriormente se centraban en las costas de Cádiz y Granada, ahora se dirigen también a las costas de Almería y Málaga. Asimismo, hay una constante llegada de personas menores migrantes a la ciudad de Sevilla lo que exige ubicar centros de recepción y primera acogida en todas estas provincias.

El reparto establecido sitúa 128 plazas en Granada; 112 en la provincia de Cádiz; 96 en Sevilla; 48 en Málaga; 32 en Almería y, por último, 24 en Córdoba. Ni en Jaén ni en Huelva está programada la creación de ninguna plaza para menores inmigrantes de esta.

Aunque cambien las ubicaciones, el modelo seguirá siendo el mismo: un planteamiento integral de recepción y primera acogida y de inserción sociolaboral para los menores de 18 años que lleguen a Andalucía sea a través de las costas o de traslados desde Canarias, Ceuta o Melilla, las zonas que se encuentran saturadas en estos momentos.