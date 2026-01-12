Andalucía dice 'no' a los 4.850 millones del modelo de financiación: "El reparto es injusto y amplia la brecha con Cataluña"

Andalucía es la comunidad autónoma que consigue un mayor aumento de su financiación con nuevo modelo: 4.850 millones de euros a los que hay que añadir otros 965 del fondo complementario según las cifras difundidas por el Ministerio de Hacienda. Pese a no tener aún los datos al detalla y a la falta de desarrollo del sistema (que en estos momentos es sólo una propuesta), el Gobierno de Juanma Moreno tiene claro su ‘no’ rotundo: “No resuelve la infrafinanciación de Andalucía y amplía nuestra brecha con Cataluña”, resumió la consejera de Hacienda, Carolina España.

La Junta centra su rechazo en un plano político: esta propuesta parte de un acuerdo con el líder de ERC, Oriol Junqueras, y se presenta en plena campaña electoral. Más allá de las cifras, son los dos argumentos principales para el Gobierno de Juanma Moreno: “El Gobierno de Sánchez tiene tres objetivos: que Illa apruebe su presupuesto, que haya Presupuestos Generales del Estado y que sea la carta de presentación de María Jesús Montero en Andalucía”, resumió la consejera, quien lamentó que sólo se le han trasladado “una parte” de los datos y que hay “falta de transparencia”.

Con esos datos parciales, la Junta de Andalucía está de acuerdo con un aspecto: que las comunidades autónomas tengan una participación en los tributos del Estado (el IVA y el IRPF) y que por tanto cuenten con más recursos económicos. Ese es uno de los puntos principales que permiten inyectar al sistema 21.000 millones de euros más. “Andalucía no lo ve mal”, apunta Carolina España para a continuación puntualizar que el problema es el reparto de este aumento de fondos.

El Gobierno andaluz asegura haber realizado una proyección de los datos de liquidación del sistema de financiación autonómica de 2023 con las cifras anunciadas por la ministra. Y la conclusión es que “no se resuelve la infrafinanciación de Andalucía y se amplía la brecha con Cataluña”. “Dicen que somos la comunidad autónoma más beneficiada porque es la que más recibe. Pero siempre es la comunidad autónoma más poblada. ¿Es lo que nos corresponde, es lo justo? A falta de conocer la fórmula o los datos no nos parece que lo sea”, resume la consejera.

No hay datos, de momento, que avalen esas afirmaciones. Pero sí es cierto que tras la aplicación del modelo una comunidad como Andalucía se mantendrá por debajo de la media en cuanto a la financiación. De hecho, por eso recibirá 965 millones más del Fondo Complementario. Para la Junta esa solución un parche. “Para eso no sirve el FCI. Es una herramienta para favorecer la convergencia no para resolver las desigualdades del sistema de financiación. Y además depende del Presupuesto”.

A esto se añade, que la Junta rechaza los distintos marcos de singularidad que abre el modelo para las comunidades autónomas que pueden decidir la forma de cálculo de una parte del IVA, los sistemas de entregas a cuenta y, sobre todo, el marco completencial que implica una serie de diferencias también en el sistema. “ Hay una zona oscura en el modelo que puede permitir nuevos privilegios a los de siempre. Privilegiar al mismo territorio y al mismo partido en determinen. Es todo un traje a medida del independentismo”, concluyó.