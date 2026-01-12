Aprobados los nuevos complementos para funcionarios de Andalucía: el salario podrá subir hasta 15.000 euros

El acuerdo histórico suscrito entre el Gobierno andaluz y los sindicatos para los funcionarios de carrera que prestan servicio en la Administración General de la Junta de Andalucía tiene entre sus puntos claves la creación de los nuevos complementos de carrera profesional horizontal y de evaluación del desempeño. En ambos casos se plantea un incremento retributivo sin necesidad de ascensos o cambios de puestos de trabajo vinculados a la antigüedad en los puestos y al cumplimiento de los objetivos.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha ratificado este lunes 12 de enero el acuerdo suscrito por parte de la Consejería de Función Pública con todos los sindicatos presentes en la mesa (SAF, Csif, ISa, CCOO y UGT) para regular la forma de acceder a estos dos complementos así como las cuantías asociadas a ellos. En los dos casos serán los trabajadores quienes deberán solicitarlo a partir de la entrada en vigor del decreto y se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Hay casi 45.000 trabajadores beneficiados.

Así se regulará la carrera horizontal

La carrera horizontal se regula en el nuevo decreto como "el reconocimiento individualizado del desarrollo profesional a través del ascenso en un sistema de tramos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo". Para ello, cada funcionario (con plaza fijada o interino) tendrá que solicitarlo. Y para ello se articularán dos convocatorias al año. La primera en abril, que se resolverá como muy tarde el 31 de agosto. Y la segunda en octubre, que se debe definir como máximo el 31 de enero.

Se fijan seis tramos. Para los tramos I y II se exigen tres años de servicios prestados en un grupo, cuatro años para los tramos III y IV, cinco años para el tramo V y 6 años para el tramo VI. En función del cuerpo, la cuantía del complemento de carrera acordado para los funcionarios en el tramo I oscila entre los 310,46 euros anuales del grupo E y los 1.306,8 euros del grupo A1. En el tramo más alto, el complemento oscila entre los 620,93 euros anuales en el grupo E y los 2.613,60 euros en el grupo A1.

Este complemento se consolida una vez alcanzado aunque se pase a un siguiente tramo. De esta forma cuando se pase de nivel se cobrará el complemento del asignado más el anterior. Con base este modelo de cálculo, los funcionarios pueden llegar a incrementar su nómina por este concepto hasta 2.587,20 euros anuales en el grupo E, 3.417,86 euros en el C2, 4.290 euros en el C1, 5.148 euros en el grupo B, 6.823,93 euros en el A2 y 10.890 euros anuales en el A1 lo que le permite avanzar en su carrera sin necesidad cambiar de puesto de trabajo.

Los nuevos cobros se aplicarán por fases. De esta forma, los funcionarios que cumplan con los requisitos podrán cobrar en 2026 el complemento correspondiente al tramo I y el 20% de la cuantía fijada para el tramo II. En 2027 ya percibirán el 100% del complemento correspondiente al tramo II y el 45% del tramo III. En 2028 la totalidad del complemento del tramo III y el 60% de la cuantía correspondiente al tramo IV. Y en 2029 ya estarán implementados en su totalidad los complementos de carrera profesional correspondientes a los tramos I al IV.

Así se regulará el sistema de evaluación del desempeño a partir de 2029

El modelo de evaluación del desempeño sustituye al complemento de productividad que ya existía en la Administración autonómica. Se implantará de forma progresiva entre los años 2029 y 2030 una vez que se hayan definido los distintos sistemas de evaluación del desempeño que implican un análisis del cumplimiento de objetivos individuales y colectivos por parte de cada funcionarios. Del resultado de este trabajo derivará la mejora económica o incluso apercibimientos y sanciones como ser apartado de un puesto de trabajo.

Cuando esté sistema esté a pleno rendimiento el complemento de evaluación del desempeño podrá suponer un incremento retributivo de 1.257,56 euros anuales para los funcionarios del grupo E que obtengan una valoración positiva; 1.471,36 euros para los del grupo C1; 2.337 euros para los del C2; 2.648,59 euros anuales en el grupo B; 3.009,66 euros en el A2; y 4.000 euros para los funcionarios del grupo A1.

Este complemento es compatible con el de la carrera horizontal de forma que las mejoras salariales se pueden sumar. De esta forma, el importe máximo del que se podrá beneficiar un funcionario será aquel del grupo A1 con el nivel máximo de antigüedad y una valoración positiva en la evaluación del desempeño: casi 15.000 euros.

En ningún caso, según subraya la Consejería de Función Pública "pueden suponer una pérdida retributiva ni afectar negativamente al complemento específico ni al de destino actuales o de los que sustituyan en el futuro".