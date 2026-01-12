Asesinato machista en Olvera: Igualdad confirma la muerte de una mujer de 58 años a manos de su marido

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes la naturaleza machista del asesinato de una mujer de 58 años en el municipio gaditano de Olvera, presuntamente a manos de su marido, en la madrugada del pasado domingo 11 de enero.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a tres en lo que va de 2026 y a 1.344 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos de manera oficial.

La Guardia Civil detuvo este domingo a un hombre de 60 años por la muerte de su esposa, con la que convivía en el domicilio familiar y con quien tenía tres hijos, todos ellos mayores de edad. La actuación policial se produjo tras un aviso recibido por el Servicio de Emergencias 112, que motivó el desplazamiento de una patrulla hasta la vivienda, donde fue localizado y arrestado el presunto autor de los hechos.

Según ha informado el Ministerio de Igualdad, no constaban denuncias previas por violencia de género contra el detenido. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que el hombre pasará este martes a disposición judicial.

Desde el Ayuntamiento de Olvera se ha expresado en un comunicado su "profundo pesar" por la muerte de la vecina y se ha trasladado el pésame a familiares y allegados. El consistorio ha pedido además "respeto y prudencia" mientras continúan las investigaciones.

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha condenado el asesinato y ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de la víctima. Fernández ha subrayado que la violencia machista es una "lacra social" que exige la implicación de todas las instituciones y ha insistido en la necesidad de ofrecer una respuesta "eficaz, coordinada y humana".

El delegado del Gobierno ha hecho también un llamamiento a la colaboración ciudadana y ha destacado la importancia de que las propias víctimas o su entorno más cercano -familiares, vecinos o personas allegadas- alerten de cualquier situación de riesgo para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan activar medidas de protección y vigilancia.

Este asesinato eleva a dos las víctimas mortales por violencia de género en Andalucía en lo que va de año y a tres en el conjunto de España.