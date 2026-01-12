Grupo MAS y Maskom se alían para crear uno de los grandes referentes de la distribución alimentaria en el sur de España

Grupo MAS y Maskom Supermercados han alcanzado un acuerdo estratégico para unir sus negocios y dar lugar a un gran grupo de distribución alimentaria de capital 100 % andaluz, con presencia en Andalucía y Extremadura y una facturación conjunta cercana a los 900 millones de euros.

La operación supone la integración de Maskom en el proyecto empresarial de Grupo MAS y aporta al nuevo grupo una red de 54 establecimientos, una facturación anual de 143 millones de euros y cerca de 1.000 trabajadores. Tras esta unión, la compañía resultante supera los 250 supermercados y da empleo a más de 5.600 profesionales, consolidándose como uno de los principales motores económicos y sociales del sur de España.

Grupo MAS, con sede en Sevilla, cerró el ejercicio 2025 con 740 millones de euros de facturación, más de 200 tiendas y una plantilla de 4.600 empleados, operando bajo las marcas Supermercados MAS, MAS&Go y Cash Fresh. Maskom, por su parte, es una empresa familiar con casi cinco décadas de trayectoria en la provincia de Málaga, donde ha construido una sólida red de supermercados de proximidad.

Un modelo compartido de supermercado de cercanía

La alianza integra dos compañías que comparten una misma visión del negocio: el supermercado de barrio, con una fuerte apuesta por el producto fresco, la variedad, el servicio al cliente y el impulso de los productos locales. Según ambas empresas, la operación busca reforzar ese modelo y ganar capacidad para crecer de forma sostenible en el sur del país.

El consejero delegado de Grupo MAS, Jerónimo Martín, ha destacado que la unión va más allá del crecimiento en tamaño. “No solo sumamos tiendas y facturación, sino valores y una forma común de entender el comercio. La ambición es convertirnos en el gran referente de la distribución alimentaria del sur de España, defendiendo el producto de nuestra tierra y generando empleo estable y de calidad”, ha señalado.

En la misma línea, el fundador y director general de Maskom, Sergio Cuberos, ha subrayado que la alianza garantiza la continuidad del proyecto iniciado en Málaga hace casi 50 años. “Compartimos el respeto por el producto fresco y el compromiso con el territorio, lo que nos permitirá ser más fuertes y seguir ofreciendo calidad, variedad y servicio”, ha afirmado.

Málaga, eje estratégico del nuevo grupo

La provincia de Málaga se convierte en uno de los principales focos de crecimiento del grupo resultante. Tras la operación, la compañía alcanza 75 supermercados en la provincia y cerca de 1.500 trabajadores, sumando los 21 establecimientos que ya operaba Grupo MAS a la red de 54 tiendas de Maskom.

Además, el plan estratégico contempla un ambicioso plan de expansión en la capital, la costa y el interior de la provincia, en un contexto de fuerte crecimiento económico y demográfico. La alianza permitirá, según las empresas, aprovechar el dinamismo de Málaga como uno de los principales motores económicos de Andalucía.

Compromiso con el empleo y el proveedor local

El nuevo grupo mantiene su apuesta por el empleo estable y de calidad, con especial atención al talento local y a la formación de sus plantillas. La integración no solo garantiza el mantenimiento del empleo actual, sino que prevé un crecimiento progresivo vinculado a la expansión de la red comercial.

Asimismo, ambas compañías refuerzan su compromiso con los proveedores andaluces, especialmente los malagueños, para ampliar la oferta de productos locales, de temporada y de kilómetro cero, con especial protagonismo de los frescos.

Nueva plataforma logística

La unión de Grupo MAS y Maskom y el crecimiento previsto en la zona también llevará aparejada la inversión a corto plazo en una nueva plataforma logística de última generación, destinada a reforzar la cadena de suministro y garantizar la eficiencia, la calidad del servicio y el abastecimiento de las tiendas.