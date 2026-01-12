La Junta da por seguro que la sede de la filial de ingeniería de Ayesa seguirá en Sevilla y que no se perderá empleo
El Gobierno andaluz descarta cualquier entrada de capital público autonómico en Andalucía como ha ocurrido con el ejecutivo vasco: “No tenemos financiación para eso”
El Gobierno andaluz sigue viendo con cierto optimismo la operación de venta de Ayesa, una de las grandes empresas impulsadas desde la comunidad autónoma. Por un lado, mantiene su confianza en que la adquisición de la filial digital por parte del consorcio vasco formado por Kutxabank, Fundación BBK y Teknei no pondrá en riesgo el empleo en la comunidad autónoma. Por otro lado, tiene casi la certeza de que la operación de la filial digital se resuelva manteniendo la sede en Sevilla.
Así lo ha expresado el consejero de Industria, Jorge Paradela, quien asegura que ha mantenido conversaciones con los distintos implicados en esta operación "privada". Así, el 30 de diciembre estuvo en contacto con el Gobierno vasco un día antes de que se formalizara la adquisición. "Los puestos de trabajo andaluces no corren ningún riesgo. Pronto habrá un pronunciamiento firme del Gobierno vasco en este sentido", apuntó el consejero.
En segundo lugar, el consejero también aseguró que ha mantenido contactos vinculados a la segunda parte de la operación: la venta de la división digital a un fondo de inversión. "Estamos convencidos de que se quedará la sede en Sevilla. Lo contrario no sería lógico y sería una gran sorpresa para nosotros", puntualizó.
En cualquier caso, el Gobierno andaluz sí descarta, como le han pedido los trabajadores, su implicación directa en estas operaciones tal y como ha hecho la administración vasca. "Nuestros instrumentos están centrados en la captación de inversiones, pero no en la participación de capital en grandes empresas. En parte por la falta de financiación. El Gobierno vasco sí cuenta con un cupo como le ocurrirá también a Cataluña y será otro motivo de desigualdad", concluyó.
