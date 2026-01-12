Carnaval de Cádiz
Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta hoy 12 de enero en el Gran Teatro Falla? Horario y orden de actuación de la sesión
El coro de Julio Pardo Carrillo y Antonio Rivas, a los que se une este año el Canijo de Carmona, es la agrupación más destacada en esta segunda noche de Concurso
Tras un estreno con buenas sensaciones, este lunes 12 de enero se abren de nuevo las cortinas del Falla. En esta segunda sesión del COAC 2026, la agrupación más esperada a priori es justo la primera: el coro de Antonio Rivas y Julio Pardo Carrillo, a los que se une en esta ocasión el Canijo de Carmona. También habrá que seguir de cerca a la chirigota gaditana de Moisés Serrano, Pedro Tamayo y Borja Romero, y a la sevillana de Carlos Nevado y José Antonio Gobea, que cierran la noche.
Orden de actuación
20:00. Coro El sindicato. A la dupla conformada por Antonio Rivas y Julio Pardo Carrillo se une este año otro autor contrastado: Antonio Pedro Serrano, el Canijo de Carmona. Una incorporación de garantías para uno de los coros más esperados cada carnaval, que en el COAC 2025 logró el cuarto premio con El lado oscuro.
20:40. Chirigota Los ahumaos. La chirigota almeriense de Roquetas de Mar vuelve a pisar las tablas del Falla otro año más, después de que en la última edición no consiguiera pasar de fase con Las ovejitas negras.
21:20. Comparsa Las lobas. Tras Las adelitas, que se quedó en preliminares, este grupo de San Fernando con autoría de José Cruz se presenta en el Concurso con Las lobas.
22:00. Cuarteto El despertar de la fuerza. Abre el ojete. El cuarteto de Córdoba, el de aquel recordado muñeco de nieve, se sube a las tablas del Falla tres años después de su última participación. Al frente de la autoría, David Reyes.
22:40. Chirigota Los camerún de la isla. Moisés Serrano, Pedro Tamayo y Borja Romero firman el repertorio de esta chirigota gaditana. El pasado Concurso fue Pa rebeldía mi poesía, po cógela que es mía, que no consiguió acceder a la segunda fase.
23:20. Comparsa La ciudad prohibida. Desde el municipio onubense de Cortegana viene esta comparsa con letra de José Daniel Menguiano y música de Fernando Borrallo.
00:00. Chirigota To pa mí. Dos históricos de la sevillana Chirigota de los Niños, Carlos Nevado y José Antonio Gobea, son los encargados de confeccionar las coplas de una agrupación con música de Sergio Gallardo Cuartokilo. En 2025, con Los enganchaos, se quedaron en preliminares.
