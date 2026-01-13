Estudiar FP y hacer prácticas en Europa: así son las nuevas becas de la Junta que salen en enero

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha abierto hasta el 30 de enero el plazo para optar a una de las 40 becas de movilidad europea, dotadas con 2.000 euros cada una, destinadas a realizar prácticas en empresas de la Unión Europea durante el curso 2025/2026, según recogen las instrucciones del departamento que dirige María del Carmen Castillo, consultadas por Europa Press.

Becas europeas para alumnado andaluz de FP

En la misma se explica que las estancias en países de la UE para el alumnado que cursa Formación Profesional y Artes Plásticas y Diseño en Andalucía están reguladas desde 2011 y tienen como objetivo facilitar la realización de formación en centros de trabajo en otros países de la Unión Europea, así como impulsar el perfeccionamiento de un idioma extranjero.

Para el actual curso, la Junta de Andalucía ha convocado 40 plazas cuya gestión corre a cargo de los centros educativos andaluces. La dotación máxima para cubrir las ocho semanas de estancia en la modalidad Gestión por parte del centro docente es de 2.000 euros, destinados a cubrir todos los conceptos, siempre que se encuentren debidamente justificados.

Pago de las ayudas y requisitos administrativos

Esta cantidad será entregada al alumno una vez que haya regresado y justificado su estancia a través de su centro educativo, que deberá contar con la autorización expresa de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente. La transferencia se realizará dentro de los pagos de gastos de funcionamiento previstos en los calendarios de la Consejería de Desarrollo Educativo, aclara la Administración educativa andaluza.

En otro orden de cosas, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional tiene abierto hasta el próximo 23 de enero el plazo de inscripción para las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y superior para el curso 2025/2026. Los interesados podrán presentar su solicitud, preferentemente, por vía telemática a través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos de la Consejería. Estas pruebas de acceso a FP están destinadas a aquellas personas que desean cursar un ciclo formativo y no poseen el requisito académico necesario.

Pruebas de acceso a FP sin requisitos académicos

Una vez superadas las pruebas de acceso, podrán continuar su formación en FP tanto en Andalucía como en el resto del territorio nacional, ya que acreditan poseer los conocimientos y habilidades suficientes para cursar estas enseñanzas regladas. Estas pruebas se enmarcan dentro de las medidas de la Consejería en su compromiso por ofrecer vías de acceso a la Formación Profesional, que permitan nuevas oportunidades educativas y profesionales a personas que no poseen la titulación académica requerida, ha señalado el Gobierno andaluz.

Se articulan en tres vías fundamentales: los cursos preparatorios para el acceso, las pruebas de acceso y la nueva creación del procedimiento de acreditación de competencias básicas. Como novedad, este curso la prueba se estructurará, al igual que en los cursos preparatorios, en torno a tres competencias básicas: comunicativa en lengua castellana, matemática y digital.

Requisitos y estructura de las pruebas

En el caso de las pruebas de acceso a grado superior, en Andalucía se incorporan además competencias clave específicas —plurilingüe, emprendedora, tecnología e ingeniería y ciencias—, en función de la familia profesional del ciclo al que se desee acceder. Para participar será necesario tener 17 años cumplidos en el año de celebración de la prueba para el acceso a grado medio o 19 años para grado superior.

En ningún caso es necesario tener el título de ESO, el título profesional básico, el título de Bachiller, ni el de técnico de FP u otros estudios equivalentes, dependiendo del grado. Una vez finalizada la inscripción, durante el mes de febrero de 2026 se publicará la relación de personas admitidas y su adscripción a los centros sede que celebrarán la prueba de acceso.

Calendario oficial y difusión del proceso

Las pruebas se desarrollarán entre el 6 y el 30 de abril, en las fechas y horarios que determine cada centro sede y que se recogerán en los listados definitivos de personas admitidas y excluidas. Para su adecuada organización, se constituirán las comisiones evaluadoras necesarias para atender toda la demanda. Los resultados definitivos se publicarán el 11 de mayo del próximo año.

Para dar difusión a estas novedades en el acceso a la Formación Profesional para personas sin requisitos académicos, se han realizado reuniones informativas con los centros implicados (Institutos Provinciales de Educación Permanente —IPEP— y Sipep), así como acciones formativas con la inspección educativa. Además, se han celebrado jornadas de trabajo con los responsables de orientación educativa y profesional de las delegaciones territoriales y con los profesionales de orientación de los centros educativos.