Agresiones sexuales y jornadas sin descanso: detenido en Huelva por explotación y abusar de mujeres migrantes en el campo

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de explotación laboral y sexual de varias mujeres migrantes en situación administrativa irregular que trabajaban en el sector agrícola de la provincia de Huelva, aprovechándose de su especial vulnerabilidad.

Según ha informado la Comisaría Provincial de Huelva, el arrestado era el encargado de realizar las contrataciones y está investigado por presuntos delitos de agresión sexual, trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.

La investigación policial ha destapado un patrón delictivo continuado, basado en la captación de mujeres sin permiso de residencia, a quienes imponía condiciones laborales ilegales aprovechando su precariedad económica y social.

Las víctimas relataron jornadas laborales excesivas, ausencia de descansos, salarios por debajo de lo establecido legalmente, pagos en efectivo sin justificación documental y fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social. En algunos casos, incluso fueron obligadas a realizar trabajos adicionales no remunerados en otras explotaciones vinculadas al entorno del detenido.

Además, las mujeres denunciaron situaciones de acoso y agresiones sexuales. Una de las víctimas llegó a ser sometida durante un periodo prolongado a relaciones sexuales no consentidas, bajo amenazas explícitas de perder el empleo, no cobrar su salario o ser denunciada ante las autoridades por su situación administrativa irregular.

Según la Policía Nacional, estos hechos se produjeron en un contexto de abuso de poder y prevalimiento, derivado de la posición de superioridad que ejercía el detenido sobre unas trabajadoras en situación de extrema vulnerabilidad.

El arrestado ha pasado a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ayamonte, mientras que la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Huelva mantiene abierta la investigación y trabaja para localizar a posibles nuevas víctimas relacionadas con los hechos.

Desde la Policía Nacional se subraya la importancia de la colaboración ciudadana para combatir este tipo de delitos, proteger los derechos fundamentales y la dignidad de las personas trabajadoras y erradicar cualquier forma de explotación.