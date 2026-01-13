El bono de alquiler joven arranca con una avalancha de solicitudes en Andalucía: horas de espera y una cola con más de 11.000 personas

El bono de alquiler joven de Andalucía ha arrancado este martes a las 16:00 con una avalancha de solicitudes. Solo media hora después de abrirse el plazo, la cola virtual para acceder a los trámites superaba las 10.200 personas. Algo más tarde, a las 17:00, esa cifra llegaba hasta 11.500. Esta nueva convocatoria de la Junta, dotada con hasta 250 euros durante dos años, reparte un total de 15.000 ayudas por orden de llegada. Es decir: los primeros 15.000 inscritos que cumplan las condiciones, tienen subvención. De ahí la avalancha.

"La fecha y hora de presentación será la de realización del trámite", se advierte en el portal web habilitado por la Junta de Andalucía para estos bonos. Pero hasta llegar a completar el proceso hay que esperar un tiempo. Bastante, de hecho. Tal como ha podido comprobar El Correo de Andalucía, la cola para entrar en la ventanilla digital es de más de dos horas. Si has pinchado por primera vez a las 16:30, no puedes empezar a rellenar nada hasta como mínimo las 18:30.

Y hay que estar pendiente del proceso: "Si llega su turno y no tiene activa la pestaña de la sala de espera, dispondrá de 10 minutos para hacer uso de su turno. Si no lo hace, volverá automáticamente a la sala de espera", se avisa en la página. "Una vez iniciado el trámite de solicitud, contará con un plazo máximo de tres horas para completar la presentación", informa el Gobierno autonómico a todos los interesados.

Desde la Junta de Andalucía aseguran a este periódico que en estas primeras horas "todo se ha desarrollado con normalidad". Hasta las 18:00 se han presentado ya un total de 1.071 solicitudes presentadas y 1.392 borradores aún sin enviar.

¿Quiénes se pueden apuntar en la nueva convocatoria del bono alquiler joven?

Pueden presentar su solicitud para acceder al bono alquiler joven de 2026 todas las personas menores de 35 años con un contrato de alquiler en vigor en Andalucía que no tengan ya aprobada esta subvención en algunas de las convocatorias anteriores. Si se le ha denegado por no cumplir los requisitos o se han quedado en listas de espera este proceso sí supone una nueva oportunidad.

Además, se pueden presentar todos los jóvenes que nunca hayan solicitado esta ayuda en ejercicios anteriores y que ahora cumplan los requisitos. Entrarán en la bolsa de demandantes para que se adjudique el dinero hasta que se agote.

¿En qué consiste el Bono Alquiler Joven?

El Bono Alquiler Joven es una ayuda aprobada por el Ministerio de Vivienda pero que gestionan las comunidades autónomas que pueden ampliar el presupuesto que transfiere el Estado o limitarse a ejecutarlo. En el caso andaluz, no hay una aportación adicional de la Junta. Por este motivo este año se reparten 34,2 millones de euros.

La ayuda es de 250 euros durante un máximo de 24 meses aunque no es necesario solicitarla por los dos años completos. En la adjudicación se analizan criterios de renta y también de valoración de los inmuebles de forma que habrá una renta máxima de alquiler para un contrato pueda acogerse a este programa.