El Gobierno de Juanma Moreno deniega al PSOE el acceso a los informes sobre los fallos de los cribados y veta otra comparecencia de Antonio Sanz

El Gobierno de Juanma Moreno ha tumbado las dos iniciativas promovidas por el PSOE para acceder a los informes y datos sobre la evolución de los fallos en los cribados de cáncer de mama desvelados por la Cadena Ser el pasado año. Por un lado, la mayoría absoluta en el Parlamento del PP ha tumbado la petición de una comparecencia urgente del consejero de Sanidad este mes de enero. Por otro lado, el Servicio Andaluz de Salud ha emitido un informe en el que rechazada el intento realizado por los socialistas de solicitar todos los informes a través de la unidad de transparencia.

El PSOE, junto al resto de formaciones de izquierda, presentó ante la Diputación Permanente del Parlamento andaluz la propuesta para la comparecencia del consejero de Sanidad para informar "sobre el número de mujeres afectadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama, el origen y responsables de los mismos, sobre la situación clínica de las afectadas y las medidas puestas en marcha para el tratamiento inmediato de las mujeres en las que se ha confirmado un cáncer de mama".

La petición, sin embargo, fue rechazada por el PP andaluz, con mayoría absoluta en la Cámara autonómica. "Antonio Sanz lleva 65 días hábiles de consejero de Sanidad y ya ha comparecido en un debate general, en varias solicitudes de comparecencia, en interpelación y en preguntas orales ante el pleno. Podríamos llegar a la conclusión de que el señor Sanz en estos 60 días pues ha estado casi a diario en el Parlamento de Andalucía. Pedir una comparecencia urgente de alguien es o porque hace mucho tiempo que no comparece o porque de pronto ha sucedido un hecho en esta semana, lo que no es el caso. No se justifica la urgencia extraordinaria de un pleno que huele más a seguir intentando estirar de un chicle y de una polémica que ya me da la sensación que está solamente en sus agendas electorales y políticas", respondió el portavoz parlamentario, Toni Martín.

Denegación de acceso a datos a través de la unidad de transparencia

En segundo lugar, el Gobierno andaluz tumbó también el intento del Grupo Socialista de acceder a la información a través de la unidad de transparencia (cuya normativa está en proceso de revisión para retirar las sanciones por incumplimientos).

El PSOE había solicitado a través de esta vía copia de las actas de las reuniones de la Comisión de Participación y Seguimiento sobre el cribado de cáncer (de la que forman parte técnicos, expertos y asociaciones de pacientes), copia de los informes elaborados en la comisión, un informe con la distribución por provincias de las mujeres afectadas y otro análisis sobre la realización de segundas pruebas diagnósticas a las mujeres con BIRADS 3.

De toda esta información, el Servicio Andaluz de Salud sólo ha considerado justificada la divulgación del reparto de fallos por provincias que ya había sido previamente difundido. El resto de datos fueron denegados alegando que no está justificado o se encuentra protegido por la Ley de Protección de Datos.

En esta misma línea, la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno autonómico Carolina España descartó hacer público el número de mujeres que habían sufrido los fallos en el cribado y que por tanto no habían sido atendidas en tiempo y forma tras el primer diagnóstico y que posteriormente habían desarrollado un cáncer. "Es un dato protegido que no vamos a hacer público", advirtió.