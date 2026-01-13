El Gobierno descarta expropiaciones en Matalascañas mientras el Ayuntamiento documenta los daños del último temporal

El Gobierno de España continúa con las actuaciones de protección y regeneración del litoral de Matalascañas, en el municipio onubense de Almonte, y no contempla expropiaciones de viviendas en primera línea de playa, según ha subrayado la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico.

Rico ha puesto en valor el trabajo "continuado y decidido" que el Ejecutivo desarrolla en la zona dentro de sus competencias, destacando la aportación de 700.000 metros cúbicos de arena mediante draga, una intervención que considera clave para reforzar la playa y frenar los efectos de la erosión. Esta actuación cuenta con una inversión cercana a los seis millones de euros.

Las labores se completarán con el recrecimiento de nueve espigones, una medida que permitirá retener la arena aportada y dotar de mayor estabilidad al litoral, con el objetivo de garantizar la solidez de la playa a medio y largo plazo.

Más de 21 millones invertidos en Matalascañas

La subdelegada ha recordado que el Gobierno ha respaldado al Ayuntamiento de Almonte con más de 21 millones de euros en distintas actuaciones, a los que se suman 400.000 euros recientemente concedidos para reparar los desperfectos en el paseo marítimo a la altura de Caño Guerrero.

Asimismo, ha señalado que se ha solicitado al Ministerio de Política Territorial la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, una decisión que deberá aprobar el Consejo de Ministros y que permitiría activar ayudas para la reparación de infraestructuras dañadas por los temporales.

Rico ha insistido en que todas las actuaciones se están desarrollando con criterios técnicos, legales y de transparencia, centradas exclusivamente en la protección del litoral, y ha reafirmado el "compromiso firme, constante y tangible" del Ejecutivo con Matalascañas y el municipio de Almonte. En este contexto, ha avanzado que este miércoles está prevista una reunión en el Ministerio para la Transición Ecológica en la que se abordarán las actuaciones inmediatas y se definirán medidas estructurales a largo plazo.

El Ayuntamiento documenta los daños del temporal

En paralelo, el Ayuntamiento de Almonte ha levantado un acta notarial para dejar constancia de los efectos del último temporal en el paseo marítimo, especialmente en las zonas donde no existía la cota adecuada de arena.

Según ha explicado el Consistorio, el documento acredita que en los tramos sin aporte suficiente de arena se han producido graves daños en el paseo, mientras que en las áreas donde sí se había realizado esa aportación no se han registrado desperfectos. Esta documentación servirá como prueba jurídica para una posible reclamación de responsabilidad patrimonial, al evidenciar la relación directa entre la falta de arena y los daños ocasionados.

El Ayuntamiento ya advirtió esta semana de que adoptará las decisiones que considere necesarias y que, en ausencia de apoyo estatal suficiente, estudiará emprender acciones legales, sin renunciar al mismo tiempo a buscar soluciones que permitan actuar con rapidez.

El objetivo municipal, según ha subrayado, es garantizar la seguridad de los inmuebles, proteger a los vecinos y asegurar la continuidad de la actividad económica, minimizando el impacto social y económico derivado de la situación del paseo marítimo.