De Hacienda al Falla: Montero celebra el humor del Carnaval tras salir como “diva fiscal”

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se ha convertido en protagonista inesperada del Carnaval de Cádiz tras inspirar a la chirigota To pa mí, una agrupación que competirá en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026, y que ha llevado a la ministra a destacar públicamente el humor inteligente y crítico de los andaluces.

Así lo ha manifestado Montero en un comentario publicado en su cuenta oficial de la red social ‘X’, consultado por Europa Press, en el que ha asegurado que "entrar en el imaginario del carnaval de Cádiz es siempre un privilegio, aunque sea como diva fiscal". "¡Viva Cádiz, viva su carnaval y el humor inteligente y crítico de los andaluces!", ha celebrado.

La chirigota To pa mí, en el Falla

La agrupación sevillana, liderada por Carlos Nevado, José Antonio Gobea y Sergio Gallardo ‘Cuartokilo’, subió el pasado lunes al escenario del Gran Teatro Falla durante el segundo pase de preeliminares para presentar su nueva chirigota centrada en "la diva fiscal", en referencia a la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En su primer pase, la chirigota interpretó un pasodoble que vinculaba la ciudad de Cádiz con la declaración de la renta: "Cádiz te va dando y te devuelve a su manera". La segunda copla, por su parte, criticó al sistema sanitario y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en relación con los cribados de cáncer de mama de la sanidad pública andaluza.