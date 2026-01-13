Herido el alcalde de Baeza tras un fallo en el ascensor de su vivienda

El alcalde de Baeza, Pedro Javier Cabrera (PP), ha resultado herido tras sufrir un grave accidente doméstico en su vivienda, después de que el ascensor en el que se encontraba se descolgara y cayera desde una altura de dos plantas, según han confirmado fuentes oficiales.

Traslado hospitalario y estado de salud

Desde el Ayuntamiento se ha indicado a Europa Press que se está a la espera de poder emitir el parte médico una vez que sea valorado y atendido por los servicios sanitarios del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, donde ha sido trasladado.

Fuentes sanitarias han indicado que el alcalde se encuentra consciente y se está a la espera de los resultados de las pruebas que se le están practicando.

Aviso a Emergencias 112

Desde Emergencias 112 Andalucía se ha indicado a Europa Press que ha sido a las 12,37 horas cuando recibieron una llamada alertando de que se había caído un ascensor en una casa de la calle Concepción, con una persona dentro.

Desde el 112 se ha dado aviso a Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios. Los efectivos trasladados han logrado forzar la apertura del ascensor, lo que ha permitido el acceso del personal sanitario para atender al herido.

Causa del accidente

Desde los bomberos se ha apuntado que la causa del accidente ha sido la rotura de unos cables de acero que sujetaban la cabina, lo que ha provocado la caída del ascensor desde una altura de dos plantas.