Innovación para Doñana: CTA fomentará el emprendimiento en los municipios del Espacio Natural

Innovar un entorno tradicional. Este es el objetivo de CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) en los municipios que conforman el área de influencia del Espacio Natural Doñana, reconocido como Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera. Doñana Terra Innova: Innovación y tecnología para la dinamización socioeconómica de Doñana busca unir tecnología y cooperación al servicio del territorio.

Para llevarlo a cabo, CTA se ha aliado con el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI Innovación), que ha aprobado la financiación con 1,49 millones de euros para sacar adelante el proyecto. CTA aspira a desarrollar acciones de dinamización de la innovación sostenible en el territorio en colaboración con saja-Huelva, la Federación Onubense de Empresarios (FOE), las cooperativas OnuCoop SCA y Seprocoop SCA y la Universidad de Huelva (UHU).

Durante dos años, el proyecto de la Corporación realizará distintos análisis y diagnósticos con los que preparar distintos planes de negocio emprendedor, proyectos empresariales innovadores y licitaciones de Compra Pública de Innovación. Además, quiere fomentar la colaboración Universidad-Empresa y del ecosistema innovador, formación en gestión de la innovación y desarrollo de capacidades innovadoras en las pymes.

Aumento de empresas innovadoras en Doñana

CTA también realizará actuaciones de diseño y apoyo al despliegue del Observatorio Científico-Tecnológico Doñana 2030, la Cátedra Universidad-Empresa UHU Doñana, el Living Lab Doñana 2030, el centro de experimentación y ensayos avanzados Doñana Agricultura Sostenible y la incubadora y aceleradora Doñana Innovación Sostenible. Todo, para crear un ecosistema innovador local activo y estable.

Contribuir al aumento de empresas innovadoras (sobre todo, pymes), promover iniciativas de Compra Pública de Innovación (CPI), reforzar la sostenibilidad ambiental y resiliencia del territorio (fomentando la economía verde, azul y circular) y promover la colaboración empresa-universidad-administraciones-agentes sociales son algunos de los puntos sobre los que se centra la estrategia de CTA.

Las empresas serán protagonistas. Además de las propuestas predefinidas y traccionadas desde el consorcio en ámbitos críticos para el territorio de Doñana, como son la gestión del agua, la sostenibilidad en la agricultura (en especial en los sectores de frutos rojos, viñedo, cereal y aceituna) y el alojamiento digno de los trabajadores agrarios, las empresas participantes podrán incluir iniciativas de temática libre.

Cuatro millones para la innovación

Esta es la primera acción que CTA desarrollará en el Espacio Natural Doñana este año como aliado y colaborador para las acciones del CDTI en Andalucía. Esta entidad público-privada trabaja en la aceleración de procesos de innovación en la comunidad autónoma y Doñana se presenta como un punto clave en esta estrategia.

La convocatoria del CDTI Innovación para la concesión de ayudas destinadas a Acciones de Dinamización de la Innovación para los municipios integrados en el área de influencia del Espacio Natural Doñana y la Reserva de la Biosfera tiene un presupuesto de cuatro millones de euros en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2024-2027 y ha aprobado un total de cinco propuestas, entre las que se incluye la liderada por CTA.

El objetivo es crear un entorno de innovación en una zona tradicionalmente poco innovadora. Así, identificará la situación, ofrecerá un diagnóstico e implementará acciones innovadoras. Los municipios con los que se trabajará serán Sanlúcar de Barrameda, Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Rociana del Condado, Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa.