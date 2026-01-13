Los diputados andaluces cobrarán más en 2026: el sueldo base superará los 3.600 euros mensuales

El salario base de los diputados del Parlamento andaluz superará los 3.600 euros a partir de este enero de 2026. La Mesa de la Cámara autonómica ha acordado aplicar a todos los parlamentarios los acuerdos suscritos entre el Gobierno de España y los sindicatos para el personal de la Administración pública. Es decir, un incremento del 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025 y otro aumento del 1,5% correspondiente a este ejercicio. En ambos casos, los parlamentarios experimentarán la subida en la nómina este mes de enero.

La Mesa del Parlamento andaluz ya aprobó el pasado 17 de diciembre que los diputados y diputadas tendrían derecho a acceder al incremento retributivo del resto de funcionarios, personal laboral y eventual de la Administración pública "para evitar una pérdida de poder adquisitivo". Así, se acordó que a partir de la nómina de este mes de enero de 2026 se cobraría un 2,5% adicional así como los atrasos por esta subida que se corresponde a la de 2025.

El pasado 12 de enero la Mesa del Parlamento, presidido por Jesús Aguirre, acordó que el incremento correspondiente a 2026, un 1,5%, también se haría extensivo a los parlamentarios de los grupos con representación en la Cámara: PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelanta Andalucía. Se incorporará también en la nómina de enero. No afectará, sin embargo, a los complementos o indemnizaciones por razón de servicio regulados en el acuerdo que el presidente de la Cámara autonómica planteó revisar aunque finalmente rectificó ante la polémica política que se abrió por la propuesta.

Cómo quedan las retribuciones de los parlamentarios tras el nuevo aumento

El sueldo base establecido para los parlamentarios de la Cámara autonómica en 2024 asciende a 3.460 euros. A esta cifra, por tanto, hay que añadir un 2,5% correspondiente a la subida del año 2025 y otro 1,5% adicional del año 2026. Esto implica una subida superior a los 140 euros de forma que las retribuciones rebasarán los 3.600 euros.

Esta es una cuantía base a la que hay que añadir posteriormente el resto de complementos, que no se incrementan por este acuerdo de retribuciones. Así, la presidencia tiene un plus de 1.761 euros; las vicepresidencias de 1.413 euros; las secretarías de 1.063, las presidencias de las comisiones de 562 euros, las vicepresidencias de 382 euros y las secretarías de las comisiones de 201 euros.

El presupuesto del Parlamento para este 2026 cuenta con margen suficiente para afrontar esta subida. De hecho, alcanzará su mayor registro de los últimos años. En total, dispondrán de 62,1 millones de euros, un aumento de 1,5 respecto al pasado año que se destinará principalmente a incrementar la disponibilidad presupuestaria para gastos de personal (subidas de retribuciones, dietas o aumentos de plantilla).

El presupuesto de la Cámara autonómica como órgano legislativo, consultado por este periódico y adelantado por Europa Press, ascenderá a 50,8 millones de euros, la mayor parte de estos recursos económicos, 25,2 millones de euros se destinarán a los gastos de personal de la plantilla del Parlamento, entre ellos los diputados que tendrán 6,8 millones (600.000 euros más que el ejercicio anterior), así como a pagar las dietas por desplazamientos y viajes de los parlamentarios. En total, a esta última medida se destinarán 2.250.000 euros, en torno a 100.000 euros más de lo previsto en el año 2025.