Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta hoy 13 de enero en el Gran Teatro Falla? Horario y orden de actuación de la sesión

Hasta ocho grupos cantan este miércoles en el Falla. Una sesión de preliminares larga que cuenta con el atractivo principal de la chirigota de Écija, Nos hemos venío arriba, que vuelve a participar tras pasar a semifinales los dos últimos años con Te como tu cara y Al cielo con él. Poco después de su actuación le tocará el turno a la agrupación de Diego Letrán y Luis Rossi, a los que se les ha unido esta vez Quique Parodi.

Orden de actuación

20:00. Coro Dame veneno. El coro de Huelva vuelve a las tablas del Gran Teatro Falla tras quedarse en preliminares el pasado COAC con ¡Ojú! ¡Qué lío!.

20:40. Comparsa Los del escondite. La última participación de esta comparsa gaditana fue en 2024, cuando lograron pasar a cuartos de final con Los despertadores. Tras un año de parón, regresan al Concurso con el mismo autor de entonces: Javier González.

21:20. Chirigota Nos hemos venío arriba. La chirigota de Écija se ha ganado un puesto en la parte alta de la modalidad a fuerza de trabajo y mucha originalidad. Con los hermanos Castro al frente, este grupo ha conseguido pasar a semifinales en estos dos últimos años con Te como tu cara y Al cielo con él, una fase que esperan al menos revalidar este 2026 con Nos hemos venío arriba.

22:00. Comparsa Los que escriben en la arena. Iván y Alberto Giraldo componen esta comparsa de Huelva que en 2025 se quedó en preliminares con La volaura.

22:40. Chirigota Seguimos cayendo mal. Quique Parodi se une este año a Luis Rossi y Diego Letrán para elaborar el repertorio de esta chirigota gaditana, cuartofinalista en el COAC 2025 con Los cenadores rumanos.

23:20. Comparsa Con la primera risa. Desde Cádiz llega una comparsa de nueva creación que firma la música y la letra a la agrupación.

00:00. Chirigota Yo con esto no puedo. Manuel Orquín, Constancio Pérez, Alejandro Morales y Sergio Toro conforman la autoría de esta chirigota procedente de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

00:40. Comparsa La moda de Cádiz. José Antonio Barrios se encarga de autoría y dirección de esta comparsa de Cádiz.