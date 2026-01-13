Sucesos
Prisión provisional para el acusado de matar a su pareja en Olvera
La Fiscalía solicitó el ingreso en prisión del detenido, un hombre de 60 años, investigado por un presunto delito de homicidio tras la muerte de su pareja sentimental
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Arcos de la Frontera (Cádiz), competente en violencia sobre la mujer, ha decretado este martes, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por el presunto asesinato de su pareja sentimental ocurrido el pasado fin de semana en Olvera.
Investigación judicial en curso
Según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), inicialmente se le investiga por un presunto delito de homicidio, sin perjuicio de lo que se pueda determinar durante la fase de instrucción de la causa. Asimismo, ha indicado que durante su comparecencia en sede judicial el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.
Detención por violencia de género
Cabe recordar que el detenido es un hombre de 60 años, cónyuge de la mujer fallecida con el que estaba conviviendo en su domicilio, que fue detenido por la Guardia Civil tras recibir aviso del Servicio de Emergencias 112, personarse una patrulla en el lugar de los hechos y localizar y detener al hombre como presunto autor de un delito de violencia de género.
