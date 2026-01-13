Alba, una de las jóvenes andaluzas que logró pedir el bono de alquiler: "En 20 segundos ya había 2.500 personas en la cola"

Alba se había pedido este martes en el trabajo para solicitar el bono joven del alquiler. El plazo se abría a las 16:00. Solo 20 segundos tardó esta vecina de Sevilla en entrar a la web de la Junta de Andalucía, y ni mucho menos fue de las primeras: por delante tenía a 2.500 personas más. "Mi amigo accedió poco después, y ya estaba el 7.000 en la cola de espera", cuenta esta treintañera. "Debes ser rapidísimo para clicar e ir mentalizado: en cualquier momento se te puede ir la página y te puedes frustrar".

Solo media hora después de abrirse el plazo, la cola virtual para acceder a los trámites superaba las 10.200 personas. Algo más tarde, a las 17:00, llegaba hasta 11.500. Esta nueva convocatoria de la Junta, dotada con hasta 250 euros mensuales durante dos años, reparte 15.000 ayudas por orden de llegada. Es decir: los primeros 15.000 inscritos que cumplan las condiciones, tienen subvención. De ahí la avalancha.

Ante este mogollón de peticiones, había que tener paciencia. "Yo entré a los pocos segundos de abrirse el plazo y no pude empezar a hacer los trámites hasta casi dos horas después", asegura Alba. Tal como pudo comprobar El Correo de Andalucía, aquellos que accedieron a las 16:30 tuvieron que esperar al menos tres horas para iniciar el proceso de solicitud. Y debías estar pendiente: "Si llega su turno y no tiene activa la pestaña de la sala de espera, dispondrá de 10 minutos. Si no hace uso de él, volverá automáticamente a la sala de espera", se avisaba en la página.

"Si hay miles de peticiones, algo pasa con el alquiler"

Desde la Junta de Andalucía aseguraron a este periódico que en las primeras horas de la nueva convocatoria todo se había desarrollado "con normalidad". A las 18:00 de este martes, dos horas después del arranque, se habían presentado ya un total de 1.071 solicitudes y había 1.392 borradores aún sin enviar. En total, cerca de 2.500 personas que habían podido acceder al menos a los trámites de la ayuda.

En la última convocatoria andaluza de estos bonos, en enero de 2025, el cupo se cerró en menos de 24 horas tras otra avalancha de solicitudes. Una situación similar a la vivida este pasado martes: "Me llama la atención que no se dan cuenta de que hay una necesidad tremenda. Si a los 30 segundos de lanzar las ayudas hay ya 7.000 personas esperando, algo pasa con el alquiler", reflexiona Alba.

32 millones de euros en ayudas

El Bono Alquiler Joven es una ayuda aprobada por el Ministerio de Vivienda pero que gestionan las comunidades autónomas que pueden ampliar el presupuesto que transfiere el Estado o limitarse a ejecutarlo. En el caso andaluz, no hay una aportación adicional de la Junta. Por este motivo este año se reparten 34,2 millones de euros.

En este caso, ese importe total se reparte entre las 15.000 primeras personas que hayan solicitado el bono y cumplan con los requisitos establecidos. Y una de las que espera estar dentro de esa lista es Alba, que justo acaba de cobrar el bono del alquiler que pidió en noviembre de 2022. "Espero que esta vez no tarden otros cuatro años en ingresarme la ayuda".