Susana Díaz sobre su futuro en el PSOE: "Tengo 50 años y tela de carrete"
"Si ni siquiera me han podido orillar quienes no querían escuchar mi opinión, pues, mucho menos ahora", ha dicho la senadora socialista en una entrevista en televisión
La expresidenta de la Junta de Andalucía y senadora socialista, Susana Díaz, ha asegurado este martes que su futuro papel dentro del PSOE "lo decidirán siempre los militantes", al tiempo que ha advertido de que no se siente apartada del debate interno del partido. "Tengo 50 años y tela de carrete", ha afirmado, subrayando su disposición a seguir aportando en un momento que considera clave para la organización.
En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Díaz ha sido preguntada por el manifiesto impulsado por el exministro Jordi Sevilla, que plantea una reflexión autocrítica en el PSOE y un posible cambio de rumbo del Gobierno, así como por el papel que ella podría desempeñar en el futuro del partido.
"Mi papel lo dirán siempre los militantes", ha insistido la dirigente socialista, antes de señalar que si en el pasado no lograron "orillarla" quienes no querían escuchar su opinión, "mucho menos ahora", cuando cree necesario sumar todas las voces para recuperar a un electorado que se ha alejado del PSOE.
"El PSOE está dejando huérfanos a muchos votantes"
Susana Díaz ha restado importancia a su situación personal dentro del partido y ha afirmado que su principal preocupación es el rumbo político del PSOE. En este sentido, ha alertado de que muchos votantes tradicionales ya no se sienten representados por algunas de las políticas actuales.
La senadora ha advertido de que el foco no debería ponerse únicamente en el crecimiento de Vox, sino en evitar escenarios como el de Extremadura, donde el PSOE ha perdido un respaldo significativo en las últimas elecciones autonómicas. A su juicio, existe el riesgo de que esa pérdida de apoyo se reproduzca en otros territorios en las próximas citas electorales.
Críticas a las alianzas y a la relación con Waterloo
En su análisis, Díaz ha defendido que el PSOE debería romper con Waterloo, replantearse determinadas alianzas y adoptar decisiones que permitan reconectar con votantes que "necesitan al PSOE" y que ahora se sienten desatendidos.
Apoyo a un nuevo modelo de financiación
En relación con el debate sobre la financiación autonómica, la expresidenta andaluza ha dejado claro que no comparte el principio de ordinalidad, "ni para Cataluña ni para nadie", aunque sí respalda un cambio de modelo.
Según ha explicado, el nuevo planteamiento supone pasar de un sistema que priorizaba la dispersión y el envejecimiento a otro que se ajusta mejor a la población real del país, que ya ronda los 50 millones de habitantes. No obstante, ha pedido analizar el debate con matices y sin posiciones extremas.
"Las cosas no son blancas o negras, son grises", ha señalado, antes de ironizar sobre la falta de recursos durante su etapa al frente de la Junta: "Ojalá me hubieran dado a mí esos 5.000 millones; yo gestioné demasiada miseria, eso habría sido el 20% de mi presupuesto".
- Las lluvias vuelven a Andalucía: un frente atlántico romperá el buen tiempo y subirán las temperaturas
- La provincia andaluza que acoge la única construcción humana del mundo que se ve desde el espacio
- Aprobados los nuevos complementos para funcionarios de Andalucía: el salario podrá subir hasta 15.000 euros
- ¿Qué ha pasado entre la Oficina Antifraude y José Manuel Soto? Todas las claves de la investigación al proyectos Caminos del Rocío
- Las casas en primerísima línea de playa en Matalascañas en peligro tras el temporal: 'Se van a caer seguro, la pregunta es cuándo
- Ouigo cancela trenes AVE Sevilla-Madrid: hasta un 200% de indemnización por para los pasajeros ¿cómo reclamar?
- Alerta amarilla por lluvias en Andalucía: tres provincias afectadas y las tormentas pueden llegar al miércoles
- Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta hoy 11 de enero en el Gran Teatro Falla? Horario y orden de las actuaciones