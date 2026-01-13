Susana Díaz sobre su futuro en el PSOE: "Tengo 50 años y tela de carrete"

La expresidenta de la Junta de Andalucía y senadora socialista, Susana Díaz, ha asegurado este martes que su futuro papel dentro del PSOE "lo decidirán siempre los militantes", al tiempo que ha advertido de que no se siente apartada del debate interno del partido. "Tengo 50 años y tela de carrete", ha afirmado, subrayando su disposición a seguir aportando en un momento que considera clave para la organización.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Díaz ha sido preguntada por el manifiesto impulsado por el exministro Jordi Sevilla, que plantea una reflexión autocrítica en el PSOE y un posible cambio de rumbo del Gobierno, así como por el papel que ella podría desempeñar en el futuro del partido.

"Mi papel lo dirán siempre los militantes", ha insistido la dirigente socialista, antes de señalar que si en el pasado no lograron "orillarla" quienes no querían escuchar su opinión, "mucho menos ahora", cuando cree necesario sumar todas las voces para recuperar a un electorado que se ha alejado del PSOE.

"El PSOE está dejando huérfanos a muchos votantes"

Susana Díaz ha restado importancia a su situación personal dentro del partido y ha afirmado que su principal preocupación es el rumbo político del PSOE. En este sentido, ha alertado de que muchos votantes tradicionales ya no se sienten representados por algunas de las políticas actuales.

La senadora ha advertido de que el foco no debería ponerse únicamente en el crecimiento de Vox, sino en evitar escenarios como el de Extremadura, donde el PSOE ha perdido un respaldo significativo en las últimas elecciones autonómicas. A su juicio, existe el riesgo de que esa pérdida de apoyo se reproduzca en otros territorios en las próximas citas electorales.

Críticas a las alianzas y a la relación con Waterloo

En su análisis, Díaz ha defendido que el PSOE debería romper con Waterloo, replantearse determinadas alianzas y adoptar decisiones que permitan reconectar con votantes que "necesitan al PSOE" y que ahora se sienten desatendidos.

Apoyo a un nuevo modelo de financiación

En relación con el debate sobre la financiación autonómica, la expresidenta andaluza ha dejado claro que no comparte el principio de ordinalidad, "ni para Cataluña ni para nadie", aunque sí respalda un cambio de modelo.

Según ha explicado, el nuevo planteamiento supone pasar de un sistema que priorizaba la dispersión y el envejecimiento a otro que se ajusta mejor a la población real del país, que ya ronda los 50 millones de habitantes. No obstante, ha pedido analizar el debate con matices y sin posiciones extremas.

"Las cosas no son blancas o negras, son grises", ha señalado, antes de ironizar sobre la falta de recursos durante su etapa al frente de la Junta: "Ojalá me hubieran dado a mí esos 5.000 millones; yo gestioné demasiada miseria, eso habría sido el 20% de mi presupuesto".