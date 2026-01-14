La avalancha de solicitudes no agota el Bono Alquiler en Andalucía: un día después, quedan 1.500 plazas

La apertura de solicitudes para reclamar el Bono Joven de Alquiler supuso una avalancha online este martes en Andalucía. Colas de más de cuatro horas, jóvenes desesperados y 10.000 personas en espera en la web, esa era la imagen de este martes. Sin embargo, un día después de que la Junta de Andalucía abriera el plazo de inscripciones, todavía quedaba la posibilidad de que hasta 1.500 personas pidieran la ayuda.

El plazo de inscripciones se abrió este martes a las 16:00. Apenas 20 segundos después de que el reloj marcara la hora, "ya había 2.500 personas en la cola", como confirmaba una de las jóvenes solicitantes a El Correo de Andalucía. Un minuto después, las colas alcanzaban las 10.000 personas, una cifra que se mantuvo prácticamente estática durante el resto de la jornada, en la que la fila avanzaba lentamente.

El último reporte de solicitudes ofrecido por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a las 14:00 de este miércoles señalaba que, pese a la avalancha de los primeros momentos del plazo, todavía existía la posibilidad de que se apuntasen hasta 1.500 jóvenes más. La cartera que dirige Rocío Díaz no ha marcado una fecha de finalización de las inscripciones, sino que estas se cerrarán al alcanzar las 15.000.

"Que llegue a los jóvenes cuanto antes"

Este miércoles al mediodía, la Consejería contaba ya con 8.377 solicitudes presentadas y 5.098 borradores. "Estamos aquí para mejorar la vida de los jóvenes, así que seguimos con ese procedimiento, seguimos atendiendo a cualquier incidencia que se pueda producir y seguimos recibiendo solicitudes para poder tramitarlas cuanto antes y que el dinero llegue a los jóvenes cuanto antes", ha señalado Díaz.

En la última convocatoria de la Junta para solicitar estos bonos, en enero de 2025, el cupo se cerró en menos de 24 horas tras otra avalancha de peticiones de jóvenes. De hecho, en esta ocasión, las 8.500 personas que estaban ya inscritas permanecen (dando otra oportunidad a los que se quedaron en la lista de espera), aunque se ha dado la oportunidad a nuevas demandas.

El objetivo de estas ayudas es facilitar tanto el acceso como el mantenimiento de la vivienda o habitación habitual. La bonificación contemplaba un máximo de unos 250 euros al mes durante dos años para los beneficiarios, es decir, como máximo cada solicitante accedería a 6.000 euros de dinero público. El reparto dependerá de la renta y la valoración de los inmuebles no es necesario solicitarla por los dos años completos.

Dificultades en el primer reparto

Aunque la ayuda depende de la Junta de Andalucía, se trata de una ayuda aprobada y financiada por el Ministerio de Vivienda. Eso sí, las comunidades autónomas pueden elegir entre ampliar el presupuesto que transfiere el Estado o limitarse a ejecutarlo. En el caso de Andalucía, no hay una aportación adicional del Gobierno de Juanma Moreno. Por este motivo este año se reparten 34,2 millones de euros.

Pueden presentar su solicitud para acceder al bono alquiler joven de 2026 todas las personas menores de 35 años con un contrato de alquiler en vigor en Andalucía que no tengan ya aprobada esta subvención en algunas de las convocatorias anteriores. Si se le ha denegado por no cumplir los requisitos o se han quedado en listas de espera este proceso sí supone una nueva oportunidad.

Esta es la tercera vez que la Junta pone esta ayuda al servicio de los jóvenes. Si bien el último reparto se produjo con normalidad, el primero supuso todo un reto para los recursos de la Consejería de Vivienda, que tardó más de tres años en repartir el total de las subvenciones. De hecho, la situación provocó la creación de una plataforma de jóvenes afectados que acudieron a la justicia contra el reparto.