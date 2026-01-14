El Ayuntamiento de Jaén aprueba su presupuesto por primera vez en nueve años

El Ayuntamiento de Jaén ha aprobado este miércoles, en un pleno extraordinario, el presupuesto municipal de 2026, el primero en nueve años, marcado por un duro ajuste del Ministerio de Hacienda, que ha bloqueado 19 millones de euros hasta que los ingresos municipales se adapten a la disponibilidad económica real del Consistorio.

El presupuesto, que asciende a 194 millones de euros consolidados, ha sido aprobado en un pleno bronco con los votos a favor de los socios de gobierno, PSOE y Jaén Merece Más, y el rechazo del PP y Vox.

Jaén, bajo tutela de Hacienda

Pese a la aprobación de las cuentas municipales, el Consistorio jiennense sigue de facto tutelado por el Ministerio de Hacienda, tal y como ha admitido el alcalde, Julio Millán, debido al fuerte endeudamiento que soporta la ciudad, con la mayor deuda per cápita de las capitales españolas.

La aprobación definitiva del presupuesto municipal llega después de que Hacienda enmendara las cuentas presentadas inicialmente al entender que existía un desajuste entre ingresos y gastos.

El PP justifica su rechazo

El exalcalde de Jaén y actual portavoz del PP, Agustín González, ha justificado el voto en contra de su grupo “para no ser cómplice de la brutal subida de impuestos aprobada”.

Desde el PP se ha reprochado al gobierno local que “apuntale el capítulo de ingresos con el tradicional método socialista de meterle la mano en el bolsillo a todos los jiennenses", pues, según sostienen, "de las subidas del alcalde no se salva nadie”.

Subidas fiscales generalizadas

El incremento afecta al conjunto de las figuras impositivas, ya que, según el portavoz popular, el IBI sube un 10 % y el impuesto de vehículos un 50 %. También ha aludido a la plusvalía, que aumenta un 30 %, y al impuesto de construcciones, que se incrementa un 40 %, mientras que el alza del impuesto de actividades económicas alcanza el 50 %.

Cruce de acusaciones en el pleno

El alcalde socialista, Julio Millán, ha cargado contra el PP, al que ha acusado de mentir sobre la subida de impuestos: “No todo vale, nunca se me pasaría por la cabeza tener la poca vergüenza que ha tenido usted. Es un insulto para todos los que estamos aquí”, ha sentenciado.

Tras el pleno, el PP ha emitido un comunicado en el que ha exigido una disculpa pública al alcalde por “el comportamiento mostrado durante la sesión, en la que profirió insultos directos al portavoz popular, Agustín González, llamándolo sinvergüenza o mentiroso, entre otros improperios”.