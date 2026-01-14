Una campaña electoral no está pensada para convencerte

Parece una paradoja, pero no lo es: una campaña electoral no está diseñada para convencerte. O al menos, no en el sentido que mucha gente cree. Si una campaña está bien hecha, tú deberías llegar convencido a la pegada de carteles. La tarea de la maquinaria electoral no es explicarte desde cero las bondades de un candidato o candidata ni argumentarte todo con cifras. Su objetivo es otro: movilizar a los tuyos, emocionar a los tibios, recuperar a los dudosos y recordarte que tienes que votar.

En el fondo, una campaña no busca generar convicciones. Busca activarlas. Refrescar lo que ya piensas, ponerlo en primer plano, amplificarlo emocionalmente y asociarlo a una narrativa. Y para que eso funcione, la campaña no empieza cuando lo dice el BOJA o el calendario electoral. Empieza mucho antes. En forma de gestos, símbolos, declaraciones, imágenes o momentos. Esa precampaña no declarada es clave para ir cocinando el terreno donde después se plantarán los mensajes centrales.

Un buen ejemplo de esto es el caso de la película Barbie, una de las mayores campañas de marketing cultural de los últimos años. Su estreno fue en julio de 2023, pero su promoción empezó un año antes, con imágenes, avances, colaboraciones con marcas, filtros en redes sociales, memes y debates. Todo comenzó con un simple cartel que decía "Próximamente". Y antes de que nadie viera la película, el mundo entero ya se sentía dentro de ella. La campaña no solo vendió una historia: nos metió dentro de ella con meses de antelación.

Algo muy similar está ocurriendo en Andalucía. Aunque aún no se han convocado formalmente las elecciones, el primer movimiento simbólico ya ha tenido lugar. Y lo ha protagonizado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que apareció como Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla.

Lo que podría haberse leído como un gesto navideño se convirtió en un potente acto de comunicación política. Las imágenes se viralizaron, ocuparon titulares en medios nacionales y abrieron tertulias en radio y televisión. Se generó conversación sobre tradición, representación, racismo y, sobre todo, estrategia política.

A diferencia de las grandes campañas de Hollywood, aquí no hubo inversión en publicidad ni estrategia visible. No hubo nota de prensa ni lema electoral. Solo una imagen: un presidente subido a una carroza, sonriente, repartiendo caramelos. Y eso bastó para desviar la atención durante unos días de los grandes temas de fondo.

Porque mientras se hablaba del Rey Baltasar, quedaban en segundo plano asuntos como el escándalo del cribado de cáncer de mama, las listas de espera, la situación de la atención primaria, la falta de profesionales sanitarios o los datos de dependencia. Durante unos días, la figura del presidente se vistió de fiesta, no de gestión.

Y no es casual. El contexto político ayuda a entender por qué se produce este gesto ahora. Las encuestas reflejan que Vox está creciendo a nivel nacional y autonómico. En Andalucía el PP podría perder su mayoría absoluta si hoy se celebraran elecciones. A eso se suma la erosión provocada por los problemas de gestión que aún arrastra el gobierno. En ese escenario, quien se mueve primero tiene ventaja. En comunicación política, como en el combate, quien pega primero, pega dos veces.

Pero el movimiento anticipado no ha sido solo del presidente andaluz. También desde el PSOE, María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, ha dado el primer paso en una dirección muy significativa: abrir el debate sobre la financiación autonómica. No ha hecho una propuesta cerrada, pero ha colocado el marco. Y eso, en política, es mucho. El tema ya está sobre la mesa. El relato está activado.

El gesto de la cabalgata y el movimiento de Montero no son hechos aislados. Son signos de que la campaña ya se está librando en el espacio público, incluso sin fecha ni convocatoria. Porque en política, como en el cine, lo importante no es cuándo se estrena una historia, sino cuándo empieza a contarse.

En Andalucía, las luces están apagadas, el público ya está sentado, y la campaña -aunque no lo diga el calendario- ya ha comenzado.