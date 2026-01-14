¿De qué hablamos y qué leemos?: una mirada a la conversación y a lo que interesa en Andalucía

Qué preocupa, qué interesa y qué información se percibe como relevante y útil en Andalucía. El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica, junto con la consultora LLYC, y en colaboración con la CEA, y patrocinio de COX, abre el año con la presentación de la 3ª edición del Estudio de Tendencias Informativas. El encuentro Medios y redes: lo que importa a la sociedad se celebrará este 15 de enero en la sede de la CEA, en Sevilla TechPark, a las 12:00 horas.

Entre julio de 2024 y junio de 2025, millones de personas han leído noticias en los 23 diarios de información general de Prensa Ibérica. Este estudio analiza qué temas han generado interés informativo en prensa y también observa cómo esos mismos temas han generado conversación en redes sociales.

Gracias a esta doble mirada —lo que se lee y lo que se comenta— podemos entender mejor qué preocupa a la ciudadanía, qué temas se consolidan y cuáles empiezan a emerger como focos de interés social.

Para la elaboración del informe se ha combinado tecnología avanzada de análisis de datos desarrollada por Prensa Ibérica y LLYC. El resultado es una radiografía precisa de los focos de atención informativa de la sociedad española, así como la detección de temas transversales y conversaciones incipientes con potencial para adquirir relevancia en el futuro.

En la presentación del estudio, contaremos con la presencia de Javier González de Lara, presidente de la CEA y Lorena Garrido Serrano Viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, entre otros directivos, que nos ayudarán a conocer con detalle toda la información recogida en este estudio.

Estudio de Tendencias Informativas / El Correo

¿Qué es el Estudio de Tendencias?

A diario, los periódicos de Prensa Ibérica hemos publicado a lo largo de 2025 decenas de noticias. Informaciones de todo tipo: exclusivas, últimas horas, reportajes, explicativas, opiniones, análisis, entrevistas… Acumuladas, estas noticias forman una mirada y una conversación: la mirada editorial de los profesionales del periodismo de Prensa Ibérica a la realidad de una sociedad compleja, cambiante, sujeta a transformaciones veloces, y la conversación que a diario proponemos a nuestra comunidad de lectores sobre esta sociedad.

En un solo día, miles de decisiones tomadas de forma colectiva impactan en esta conversación, le dan forma. Por nuestra parte, la del periodismo, son decisiones sobre qué publicar, cuándo y cómo distribuirlo. Por parte de los lectores, vosotros decidís qué leéis y cómo lo leéis, si os interesa el texto bastante para llegar al final o con el titular tenéis suficiente, si lo compartís con vuestra comunidad en vuestras redes o lo guardáis para una lectura más reposada. Miles de decisiones de miles de personas en un día. Analizadas en un año, esta catarata de decisiones se traduce en que los 577.383 contenidos publicados por Prensa Ibérica en toda España entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 han generado estas cifras de navegadores y páginas vistas en la comunidad autónoma: 8 millones de navegadores únicos, 577.383 contenidos analizados y 68 millones de páginas vistas. Con ayuda de la IA, la interpretación de estas cifras nos indica cómo ha sido nuestra conversación con vosotros este año, basada en datos de acciones reales: qué temas llaman más la atención, cuáles interesan más y cuáles son los principales argumentos.

El análisis temático de millones de páginas vistas durante 2025 revela cuatro grandes ejes informativos en Andalucía. Los lectores priorizan cómo el clima altera la vida cotidiana —calor extremo, agua, incendios y fenómenos violentos—, la seguridad en el entorno, la salud —enfermedades, virus y diagnósticos— y la estabilidad laboral.