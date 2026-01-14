Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gerente SASEuromilones TrianaComplementos funcionariosViviendas cementerioIncendio MacarenaAyesa
instagramlinkedin

El tiempo en Andalucía

Este jueves, más lluvias en Andalucía: una nueva borrasca afectará a varias provincias y bajarán las temperaturas

La Aemet prevé cielos cubiertos por la tarde y noche, descenso de temperaturas y precipitaciones en Huelva, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Jaén, sin avisos activos por el momento

Las lluvias llegan a Andalucía con otro frente.

Las lluvias llegan a Andalucía con otro frente. / E.P.

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Una borrasca en el nordeste de la península afectará con uno de sus frentes a España y Andalucía este jueves, según datos de Aemet. Este frente atlántico entrará por el oeste y dejará lluvias en la comunidad por la tarde-noche y cielos cubiertos. Las precipitaciones afectarán principalmente a Huelva, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Jaén, pero por el momento no hay avisos activos.

La previsión en Andalucía para este jueves es de cielos nubosos con nubes bajas, brumas y nieblas matinales, aumentando a cubiertos y con lluvias débiles a moderadas durante la tarde y noche. Las temperaturas bajarán. En cuanto a los vientos, serán flojos variables, tendiendo a soplar de componente sur por la tarde; habrá poniente moderado en los litorales, ocasionalmente fuerte en el mediterráneo por la tarde.

Cómo afectará a Andalucía este frente y dónde serán las lluvias

Aemet por el momento no ha activado ningún aviso por lluvias el jueves aunque estarán presentes en varias provincias. El día comenzará con nieblas en la mitad occidental de la región en Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba; con nubes y claros en el resto. A partir de la tarde comienzan a avanzar los cielos nublados hasta quedar cubiertos por la noche y llegar las lluvias, principalmente como decimos en Huelva, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Jaén, más por la noche.

Mapa del tiempo en Andalucía el jueves por la noche (22.00 horas) y llegada del frente en el mapa de ECMWF.

Mapa del tiempo en Andalucía el jueves por la noche (22.00 horas) y llegada del frente en el mapa de ECMWF. / ECMWF

A nivel general en España, el jueves será un día marcado por la inestabilidad al formarse una borrasca al noroeste de la península, uno de sus frentes atravesará el territorio y dejará lluvias que avanzarán de oeste a este, aunque no llegará a la vertiente mediterránea y tampoco Baleares, según informa Rubén del Campo, portavoz de Aemet.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aprobados los nuevos complementos para funcionarios de Andalucía: el salario podrá subir hasta 15.000 euros
  2. Las lluvias vuelven a Andalucía: un frente atlántico romperá el buen tiempo y subirán las temperaturas
  3. La provincia andaluza que acoge la única construcción humana del mundo que se ve desde el espacio
  4. ¿Qué ha pasado entre la Oficina Antifraude y José Manuel Soto? Todas las claves de la investigación al proyectos Caminos del Rocío
  5. Las casas en primerísima línea de playa en Matalascañas en peligro tras el temporal: 'Se van a caer seguro, la pregunta es cuándo
  6. Ouigo cancela trenes AVE Sevilla-Madrid: hasta un 200% de indemnización por para los pasajeros ¿cómo reclamar?
  7. Alerta amarilla por lluvias en Andalucía: tres provincias afectadas y las tormentas pueden llegar al miércoles
  8. Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta hoy 11 de enero en el Gran Teatro Falla? Horario y orden de las actuaciones

La Junta de Andalucía traslada a Montero su 'no' a la financiación: "Es champán y caviar a Cataluña y menú del día para el resto"

La Junta de Andalucía traslada a Montero su 'no' a la financiación: "Es champán y caviar a Cataluña y menú del día para el resto"

Este jueves, más lluvias en Andalucía: una nueva borrasca afectará a varias provincias y bajarán las temperaturas

Este jueves, más lluvias en Andalucía: una nueva borrasca afectará a varias provincias y bajarán las temperaturas

Alba, una de las jóvenes andaluzas que logró pedir el bono de alquiler: "En 20 segundos ya había 2.500 personas en la cola"

Alba, una de las jóvenes andaluzas que logró pedir el bono de alquiler: "En 20 segundos ya había 2.500 personas en la cola"

La investigación judicial a la trama del PP de Almería se amplía a más empresas: "Había una dinámica de adjudicaciones fraudulentas"

La investigación judicial a la trama del PP de Almería se amplía a más empresas: "Había una dinámica de adjudicaciones fraudulentas"

El bono de alquiler joven arranca con una avalancha de solicitudes en Andalucía: horas de espera y una cola con más de 11.000 personas

El bono de alquiler joven arranca con una avalancha de solicitudes en Andalucía: horas de espera y una cola con más de 11.000 personas

Grupo MAS compra Maskom para crear uno de los grandes referentes de la distribución alimentaria en el sur de España

Grupo MAS compra Maskom para crear uno de los grandes referentes de la distribución alimentaria en el sur de España

Un juzgado abre una investigación a la gerente del SAS por los contratos sanitarios firmados en Córdoba entre 2020 y 2021

Un juzgado abre una investigación a la gerente del SAS por los contratos sanitarios firmados en Córdoba entre 2020 y 2021

Tres claves del choque entre Montero y Juanma Moreno por la financiación: brecha entre territorios, impuestos y singularidades

Tracking Pixel Contents