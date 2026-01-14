Este jueves, más lluvias en Andalucía: una nueva borrasca afectará a varias provincias y bajarán las temperaturas

Una borrasca en el nordeste de la península afectará con uno de sus frentes a España y Andalucía este jueves, según datos de Aemet. Este frente atlántico entrará por el oeste y dejará lluvias en la comunidad por la tarde-noche y cielos cubiertos. Las precipitaciones afectarán principalmente a Huelva, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Jaén, pero por el momento no hay avisos activos.

La previsión en Andalucía para este jueves es de cielos nubosos con nubes bajas, brumas y nieblas matinales, aumentando a cubiertos y con lluvias débiles a moderadas durante la tarde y noche. Las temperaturas bajarán. En cuanto a los vientos, serán flojos variables, tendiendo a soplar de componente sur por la tarde; habrá poniente moderado en los litorales, ocasionalmente fuerte en el mediterráneo por la tarde.

Cómo afectará a Andalucía este frente y dónde serán las lluvias

Aemet por el momento no ha activado ningún aviso por lluvias el jueves aunque estarán presentes en varias provincias. El día comenzará con nieblas en la mitad occidental de la región en Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba; con nubes y claros en el resto. A partir de la tarde comienzan a avanzar los cielos nublados hasta quedar cubiertos por la noche y llegar las lluvias, principalmente como decimos en Huelva, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Jaén, más por la noche.

Mapa del tiempo en Andalucía el jueves por la noche (22.00 horas) y llegada del frente en el mapa de ECMWF. / ECMWF

A nivel general en España, el jueves será un día marcado por la inestabilidad al formarse una borrasca al noroeste de la península, uno de sus frentes atravesará el territorio y dejará lluvias que avanzarán de oeste a este, aunque no llegará a la vertiente mediterránea y tampoco Baleares, según informa Rubén del Campo, portavoz de Aemet.