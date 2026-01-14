Matalascañas llega a Madrid para buscar soluciones al paseo marítimo y a la grave situación del litoral
El alcalde de Almonte se reúne en Madrid con Transición Ecológica para abordar los graves daños del temporal en Matalascañas
R.M.
El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, se reunirá esta tarde en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el objetivo de analizar la crítica situación del litoral de Matalascañas, gravemente afectado por el último temporal, cuyos efectos han causado daños severos en el paseo marítimo. El Ayuntamiento de Almonte afronta este encuentro con prudencia institucional y responsabilidad, tras varios días de intenso debate técnico e institucional.
Desde el Ayuntamiento se reconoce que las expectativas son contenidas, aunque se confía en que el Gobierno reconozca la dimensión real de una situación provocada por un fenómeno natural extraordinario, con consecuencias equiparables a una catástrofe, y ampare al Consistorio para poder avanzar hacia la recuperación de la normalidad en la playa de Matalascañas y su entorno urbano.
Impacto económico y social en Matalascañas
El Ayuntamiento insiste en que Matalascañas es una potencia empresarial de primer orden en la provincia, así como un motor económico de la comarca, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística, una temporada que se activa prácticamente desde Semana Santa. La degradación del litoral, subraya el Consistorio, no afecta únicamente a una infraestructura concreta, sino que tiene un impacto directo sobre la estabilidad social y económica del municipio, del que dependen numerosas familias.
El encuentro de esta tarde se plantea también como una oportunidad para abordar los desencuentros acumulados entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Almonte en los últimos años, con el objetivo de que se tenga en cuenta el papel del municipio en la gestión del territorio y se avance hacia una relación institucional basada en decisiones compartidas y soluciones efectivas.
Soluciones estructurales para el litoral
En este sentido, el Ayuntamiento de Almonte confía en que se pueda avanzar de manera firme en la recuperación de los daños sufridos en Matalascañas y que una situación tan indeseable sirva para extraer aprendizajes claros, entre ellos la importancia de mantener los aportes de arena y de impulsar soluciones sólidas y estables para el mantenimiento del litoral, evitando respuestas temporales ante un problema estructural.
