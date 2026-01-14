El Ministerio ofrece a Almonte construir un nuevo Paseo Marítimo en Matalascañas más alejado de la costa

La reunión entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Ayuntamiento de Almonte no ha servido para encontrar una solución a corto plazo a los grandes destrozos causados por el temporal en la zona de Matalascañas, especialmente en un paseo marítimo que ha quedado completamente destrozado y a una primera línea de playa que sigue expuesta a los efectos de las borrascas.

El Ministerio de Transición Ecológica tenía como planteamiento principal mantener el compromiso de culminar lo antes posible el relleno de arena presupuestado en seis millones de euros y colaborar en las actuaciones de emergencia para proteger la costa que está ejecutando el propio Ayuntamiento. Pero el aspecto más delicado del encuentro era la situación del Paseo Marítimo completamente devastado a las puertas de la campaña de verano. La actuación la diseñaría y ejecutaría el Gobierno de España por vía extraordinaria para reducir los plazos.

"Vamos a redactar un proyecto estructural a futuro con una declaración de emergencia un nuevo paseo de 1,5 kilómetros, en el tramo afectado y que entregaríamos al Ayuntamiento a la finalización del mismo. Debe haber más espacio de playa y debe responder a lo que significa al cambio climático", explicó el secretario de estado Hugo Morán, quien planteó así un retranqueo del paseo y eludió hablar de posibles expropiaciones, una opción que de entrada ha sido descartada.

"Es un planteamiento que sitúa cualquier solución efectiva en un horizonte mínimo de dos años. La ejecución de proyectos anteriores, como el aporte de arena, se ha demorado durante más de siete años", ha lamentado el alcalde de Almonte, Francisco Bella, quien ha subrayado que mantendrá como objetivo ejecutar actuaciones de emergencia que permitan "recuperar el paseo marítimo de cara a este verano, atendiendo a las necesidades de seguridad y a las expectativas de vecinos, empresarios y visitantes".

Inversión de 140 millones de euros

Al margen de esta diferencia de planteamiento en una cuestión clave, el Gobierno enumeró otra serie de compromisos de actuaciones en la zona que cifró en 140 millones de euros que priorizarán la protección del litoral y la mejora ambiental de Matalascañas.

En ese importe el Ministerio incluyue las actuaciones de aportación de arena y refuerzo de los sistemas de retención en la playa, con una inversión superior a seis millones de euros, destinadas a frenar la pérdida de arena y mejorar la estabilidad del frente costero.

Asimismo, está en marcha el proyecto de la nueva depuradora de aguas residuales de Matalascañas, una infraestructura clave para la mejora ambiental del entorno y el cumplimiento de la normativa europea. Solo en depuración, la inversión prevista en Almonte asciende a 30 millones de euros, con el objetivo de corregir una situación histórica que ha derivado en sanciones de la Unión Europea.

Las actuaciones se completan con inversiones en abastecimiento de agua para reducir la presión sobre los acuíferos de Doñana, restauración de ecosistemas y medidas de desarrollo socioeconómico.