Los pantanos del Guadalquivir, clave para Sevilla, encadenan seis semanas de subida: estas son las cifras
Los embalses andaluces encadenan seis semanas ganando agua y se sitúan al 48,59% de su capacidad con 5.386 hm3
Los embalses andaluces continúan recuperándose y alcanzan este miércoles el 48,59% de su capacidad, con 5.386 hectómetros cúbicos (hm³) de agua almacenados sobre un total de 11.084 hm³, tras sumar 60 hm³ en la última semana y encadenar seis semanas consecutivas de subida, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Así, los pantanos andaluces registran 8,01 puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 40,04%, con 4.438 hm³, y 14,04 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.830 hm³.
La cuenca del Guadalquivir, por encima de la media
Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 46,85%, con 3.762 hm³, lo que se traduce en 35 más en una semana. En relación, superan la media de los diez últimos años (3.107 hm³); y mejoran en 932 hm³ el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.830 hm³.
Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza sube al 51,61% y se sitúa en 606 hectómetros cúbicos registrados, seis más que en la semana pasada. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (468 hm³) y la del año pasado, cuando tenía 340 hm³ en este periodo.
Descenso puntual en Tinto, Odiel y Piedras
Por contra, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras, en Huelva, son los únicos de la comunidad que experimentan un leve descenso en sus reservas con 204 hm³, uno menos que hace una semana, y se sitúan al 89,08% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (204 hm³), y cuentan con 16 hectómetros cúbicos más que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 188 hm³.
La demarcación hidrográfica del Guadalete-Barbate, en Cádiz, sube hasta el 49,30% de su capacidad total, con 814 hm³, 20 más en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 342 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 472, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (686 hectómetros).
Situación de la reserva hídrica nacional
La reserva hídrica española está al 56,9% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 31.865 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 118 hm³ (el 0,2% de la capacidad total actual de los embalses).
