La polémica de Julio Iglesias llega a Andalucía: Prudencia en la Junta y presiones desde la oposición

Las denuncias sobre los presuntos casos de agresiones sexuales del cantante Julio Iglesias han llegado a la política andaluza. Tanto la consejera de Inclusión Social, Familia e Igualdad, Loles López, como el líder de Izquierda Unidad, Antonio Maíllo, se han manifestado sobre este caso a preguntas de los medios y han insistido en la importancia de la investigación de la Audiencia Nacional.

Una investigación de eldiario.es y Univisión ha revelado las agresiones sexuales continuadas que presuntamente padecieron dos exempleadas del cantante en el año 2021. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya investiga el caso después de las denuncias de ambas víctimas que pusieron sobre la mesa una serie de humillaciones y vejaciones por parte de Julio Iglesias. El cantante, por su parte, ha señalado que se trata de "una especie de muerte internacional".

Aunque el cantante naciera en Madrid en 1943, sus vínculos con la provincia de Málaga, especialmente con Marbella, son indiscutibles. El artista reside entre Punta Cana, Miami y el municipio andaluz. Julio Iglesias fue uno de los artistas invitados para inaugurar Puerto Banús, donde está la primera calle que lleva su nombre en España y tiene una estrella en el Boulevard de la Fama. Además, es hijo adoptivo de la provincia.

El Gobierno andaluz pide "investigar hasta el final"

En Málaga son muchos ya los que han levantado la voz para reclamar a las autoridades que le retiren los distintos homenajes tras las acusaciones por parte de dos de sus empleadas en las residencias que tiene el cantante en Punta Cana y Bahamas. Entre ellos, la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, ha exigido que "ninguna calle ni avenida lleve su nombre" y que le retiren todos los reconocimientos.

"Es una decisión que depende de cada una de las instituciones y administraciones que le han dado esos reconocimientos", ha detallado la consejera Loles López a preguntas de los medios de comunicación en una visita a una residencia de mayores en Marbella. Con todo, la dirigente popular ha pedido calma, y ha insistido en la importancia de "investigar hasta el final para conocer la verdad".

Pese a que en la primera reacción del PP llegó de la mano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazó contribuir "al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", los populares han suavizado su discurso en este asunto. Así, las palabras de López se asemejan a las del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido "dejar de especular y esperar a la investigación".

Maíllo asegura que "nadie está exento"

"La clave está en actuar inmediatamente cuando esto ocurra", ha puntualizado por su parte el líder de IU. Maíllo ha lamentado que las acusaciones vertidas contra el cantante español son "gravísimas" y ha lamentado que "la violencia machista es, por desgracia, transversal". Así, el candidato a la presidencia de la Junta ha insistido en que la opinión de su grupo al conocer estos casos es que "nadie está exento".

Maíllo ha subrayado que las acusaciones "están absolutamente fuera del marco de sospecha que se podría abrir, porque si se comprueba la veracidad de las mismas, y la hay, porque ha habido un trabajo profundamente riguroso". Así, ha recalcado que "el camino para dejar de reconocer a alguien desde el prestigio de las instituciones públicas se ha abierto sobre una persona que no se lo merece".