Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta hoy 14 de enero en el Gran Teatro Falla? Horario y orden de actuación de la sesión

Esta cuarta sesión de preliminares promete ser una buena noche de coplas. Como cabeza de cartel figura la comparsa del Jona, El manicomio, que en el COAC 2025 logró el segundo premio con El cementerio. Pero también sobresalen a priori las tres chirigotas: la de Santa María, Los robins, que escriben Roberto Gómez y Pepe Juan Pastrana; la de Camas, con el Chicho y el Niño del Ukelele al frente, y la de Miguel Ángel Llull, Una chirigota en teoría.

Asimismo, también habrá que escuchar con atención la nueva propuesta de David el Principito, que el año pasado logró pasar a la segunda fase del Concurso con ¡Si alguno quiere guerrilla!. Y el coro de Chiclana, también cuartofinalista el último Concurso con Ley natura.

Orden de actuación

20:00. Coro La ciudad perfecta. Álvaro García y Jesús Rivera firman el coro de Chiclana, cuartofinalista en el COAC 2025 con Ley natura.

20:40. Comparsa Las taradas. Esta comparsa sevillana, con Javier Vargas y Rafael Mora en la autoría, se quedó en preliminares la pasada edición del Concurso con Viaje a la vida.

21:20. Chirigota Los robins. Roberto Gómez se ha unido a Pepe Juan Pastrana para volver a sacar una chirigota en el barrio de Santa María. Este tándem de autores se estrenó en adultos con aquellas monjas de Las del convento de Santa María la Yerbabuena, con las que pasaron a cuartos de final en 2018.

22:00. Comparsa El manicomio. Jonathan Pérez Ginel, el Jona, logró un meritorio segundo premio en el COAC 2025 con El cementerio, una comparsa cargada de fuerza y mensaje. Para este año presenta El manicomio, una apuesta con la que a priori luchará de nuevo por los puestos altos de la modalidad.

22:40. Chirigota Cariño... vaya ambientazo. Sergio Caro, más conocido en redes como el Niño del Ukelele, comparte autoría de la chirigota de Camas junto a José Enrique Solano Chicho. Ya el año pasado, con aquel original tipo de pelusas, consiguieron pasar a cuartos de final.

23:20. Comparsa El desvelo. La comparsa de Marbella cuenta para este COAC 2026 con un refuerzo de lujo en la autoría: Manolín Santander, que ha confeccionado el repertorio con Guillermo Guerrero y Antonio Quiñones. Con ello pretenden dar ese paso más en el Concurso que no consiguieron el año pasado.

00:00. Chirigota Una chirigota en teoría. La chirigota gaditana de Miguel Ángel Llull lleva tres años consecutivos pasando a cuartos de final. El último Concurso lo lograron con Quien guarda, halla, y anteriormente con Los super-ego y Los jefes de Cádiz.

00:40. Comparsa Los fantasmas. David Domínguez, el Principito, lleva dos años dejando buenas sensaciones. En el COAC 2025, con la comparsa ¡Si alguno quiere guerrilla!, obtuvo un merecido pase a cuartos de final.